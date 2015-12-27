به گزارش خبرگزاری مهر،در دیدار شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان با بیان این مطلب، عزت آفرینی روز افزون حزب الله لبنان در برابر توطئه های رژیم صهیونیستی موجب مباهات کشورهای اسلامی دانست و افزود: ما دائما از هوشیاری مقاومت اسلامی لبنان در قبال رخدادهای مختلف خرسندیم.

وی با اشاره به جایگاه مقاومت اسلامی و حزب الله در تحولات منطقه اظهار داشت: رویکردهای حزب الله لبنان توأم با حفظ اقتدار و وحدت مردم لبنان را در راستای مصالح همگان است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رویکردهای برخی از کشورها اظهار داشت: برخی از کشورها با اتخاذ تاکتیک های غلط مبتنی بر تهدید انگاری توهمی، درصدد نادیده انگاشتن واقعیت های موجود در ساختار اجتماعی و سیاسی منطقه بوده و مغایر با روح منافع امت اسلامی گام بر می دارند.

ظریف در ادامه با اشاره به موضوع وحدت اسلامی گفت: امیدواریم با تأسی از آموزه های اصیل پیامبر گرامی همه ملل و کشورهای اسلامی بتوانند در چارچوب اهداف و ارزش های عظیم الشأن پیامبر گرامی مبادرت ورزیده و مقدرات امت و کشورهای اسلامی را در سرلوحه برنامه های خویش قرار دهند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تحولات لبنان خاطرنشان ساخت: مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرای مردم لبنان در تبلور خاستگاه خویش در موضوع انتخاب ریاست جمهوری لبنان همواره بر این راهبرد تصریح داشته که کلیه گروه ها و طوایف و طیف های سیاسی لبنان بتوانند آنچه را که مصلحت مردم لبنان هست متبلور سازند.

ایران با چشم های تیزبین تمام رخدادهای بین المللی را مورد توجه دارد

همچنین شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله با تشریح آخرین تحولات لبنان و سوریه و رویکردهای حزب الله در قبال توطئه های رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ما از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران که همواره در جهت حمایت از مصالح و منافع مردم لبنان و مقاومت شجاعانه در برابر توطئه های رژیم صهیونیستی بوده، تقدیر می کنیم و افزود : جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکردهای حکیمانه و چشم های تیزبین خود تمامی رخدادها را در عرصه های بین المللی و منطقه ای مورد توجه دارد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در پرتو دستاوردهای کنفرانس وحدت اسلامی اظهار امیدواری کرد که همه علما ، اندیشمندان و سیاستمداران کشورهای اسلامی در سایه نتایج کنفرانس وحدت اسلامی در تهران بر مشکلات ناشی از کوته بینی ها و کج اندیشی ها فائق آیند.