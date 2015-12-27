به گزارش خبرنگار مهر، امیر حیدری عصر امروز در همایش سالیانه مسولان حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان های جهاد کشاورزی کل کشور اظهار کرد: گردهمایی مسئولان حوزه نمایندگی ول فقیه درسازمان های جهاد کشاورزی با هدف اجرای قانون ابطال اراضی موات، ضرورت نظارت مستمر بر این اراضی و رفع تنگناهای موجود دراین بخش برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش مسائلی که دراستان های کشور قابل حل و فصل نیست مطرح و راه کارهای لازم جهت حل آنها ارائه می شود.

معاون واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی درادامه با اشاره به میزان زمین های واگذار شده توسط هیات های هفت نفره گفت: در حال حاضر در کل کشور یک میلیون هکتار زمین به وسیله هیئت‌های هفت نفره واگذار شده است.

حیدری خاطرنشان کرد: به جز زمین های واگذار شده ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی کشور نیز مشمول قانون کشت موقت شده است.

وی با اشاره به این که وظیفه حکام شهر قلع و قمع زمین های تصرف شده نیست گفت: حوزه وظایف حکام شهر در رابطه با تصرفات نیست.

وی توضیح داد: حکام شهرموضوع واگذاری زمین به روستائیان بدون اراضی است و اجرای قانون کشت موقت را دردستور کار اجرایی خود قرار داده اند.

حیدری با بیان اینکه اراضی که از طریق هیئت‌های هفت نفره در سال جاری واگذار شده بالغ بر ۱۰ هزار هکتار در کل کشور بوده است، افزود: با پیگیر‌ی‌هایی که از طریق مراجع قضایی شده خوشبختانه شاهد کند شدن روند تغییر کاربری اراضی در سال جاری در نقاط آسیب‌پذیر نظیر البرز بوده‌ایم.