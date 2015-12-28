نقشه دشمنان برای تجزیه کشورهای منطقه محقق نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دوشنبه ۷ دی ماه، با حضور تعدادی از علمای جهان اسلام و علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی هشتمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی برگزار شد.

ولایتی در ابتدای این جلسه ضمن ارایه گزارشی از اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه های مختلف تخصصی و کمیته های مربوطه به شرایط امروز منطقه و درگیری های طایفه ای و گسترش جریانات تکفیری و تروریستی اشاره و گفت: دشمنان اسلام با حمایت از تروریست ها و جریانات تکفیری و افراطی در تلاش برای ایجاد تفرقه و تجزیه کشورهای منطقه بوده و با حمایت از آنان و همراهی برخی کشورهای مرتجع منطقه هستند که با بیداری اسلامی ملت ها، قطعا این توطئه ها محقق نخواهد شد.

مشاور بین الملل مقام معظم رهبری در ادامه به تحولات منطقه و محور مقاومت اشاره و گفت: با هدف از بین بردن محور مقاومت این جنگ و جنایت را در منطقه آغاز کردند و یمن و دیگر کشورها را مورد تهاجم قرار دادند اما بیداری اسلامی و محور مقاومت با قدرت در مقابل این توطئه ها ایستادگی خواهد کرد و خواب آنان در تجزیه کشورها محقق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: علاوه بر فتنه تکفیری ها جنگ و برادرکشی بین برادران مسلمان عرب و جنگ عربی-عربی با مردم مظلوم و مقاوم یمن و منطقه که تاکنون در جهان اسلام و جهان عرب سابقه نداشته را مشاهده می کنیم که این جنگ خانمانسوز بی هدف و بدون نتیجه به جز از بین بردن توان و قوای نیروهای جهان اسلام هیچ سود و منفعتی نداشته و تنها قدرت های استکباری و صهیونیست ها به عنوان دشمن اصلی جهان اسلام از این جنگ سود می برند که امیدوارم با وحدت جهان اسلام مشکلات پیش رو مرتفع گردد و شاهد پیروزی جهان اسلام باشیم.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در ادامه تصریح کرد:جمهوری اسلامی ایران همچون گدشته با قدرت از محور مقاومت و جریان بیداری اسلامی حمایت می نماید.

گفتنی است در این نشست شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله، عبدالله محقق معاون رئیس اجرایی افغانستان، سیدعمار حکیم رییس مجلس اعلای عراق، شیخ بدرالدین حسون مفتی اعطم سوریه و تعداد دیگری از علملی شیعه و سنی حضور داشتند.