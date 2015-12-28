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۸ دی ۱۳۹۴، ۱:۲۰

حزب سوسیالیست اسپانیا:

طرفداران استقلال کاتالونیا جایی در دولت ائتلافی ندارند

طرفداران استقلال کاتالونیا جایی در دولت ائتلافی ندارند

حزب سوسیالیست اسپانیا که در انتخابات پارلمانی مقام دوم را کسب کرده، اعلام کرد حاضر نیست با احزاب طرفدار استقلال منطقه کاتالونیا ائتلاف تشکیل دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب سوسیالیست اسپانیا اعلام کرد حاضر نیست با احزابی که خواستار همه پرسی برای جدایی منطقه کاتالونیا هستند، برای تشکیل دولت ائتلاف تشکیل دهد.

حزب سوسیالیست پیش از این نیز با برگزاری همه پرسی در ایالت کاتالونیا برای اعلام استقلال مخالفت کرده است.

«پدرو سانچز» رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا نسبت به هرگونه همه پرسی و پرسش درباره استقلال منطقه کاتالونیا مخالفت کرد و گفت: با به هر قیمتی حاضر نیستیم دولتی با این مشخصات تشکیل دهیم.

در انتخابات پارلمانی اسپانیا هیچ کدام از احزاب سیاسی نتوانستند اکثریت کرسی ها را کسب کنند و باید برای تشکیل دولت بین احزاب پیروز ائتلاف تشکیل شود.

نخست وزیر ماریانو راخوی از حزب مردم اسپانیا توانست ۱۲۳ کرسی کسب کند درحالی که برای تشکیل دولت به تنهایی، باید ۱۷۶کرسی کسب می کرد. حزب سوسیالیست اسپانیا در مقام دوم انتخابات امسال قرار گرفت.

بر این اساس هر دو حزب حاکم اسپانیا و حزب سوسیالیست به عنوان اولویت تشکیل دولت، با اعلام استقلال کاتالونیا مخالف هستند. در ماه سپتامبر استقلال طلبان کاتالونیا در انتخابات محلی توانستند اکثریت آرا را کسب کنند ولی این موفقیت آنها در انتخابات پارلمانی تکرار نشد.

گفتنی است حزب حاکم بدون مشارکت حزب سوسیالیست قادر نخواهد بود دولت تشکیل دهد.

کد مطلب 3012168

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