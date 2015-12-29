مذاکره با آمریکا حلال مشکلات نیست/ متعهد به حفظ نظام هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی و برنامه ریزی برگزاری مراسم 9 دی در سمنان که با حضور اقشار تاثیرگذار در مجتمع ولایت این شهر برگزار شد، ضمن بیان اینکه همه ما عهده دار مسئولیت سنگین حفظ نظام هستیم، گفت: همه جناح ها و گروه باید برای حفاظت از انقلاب ایران اسلامی تلاش کنیم.

وی با اشاره به نزدیک شدن انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی گفت: ما دارای نظام جمهوری اسلامی و بر مبنای مردم سالاری دینی هستیم و انتخابات در این کشور بدون هیچ دروغی برگزار می شود.

ملت ایران با آمریکا کنار نمی آید

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه مردم ایران آزادانه در انتخابات شرکت می کنند، بیان داشت: ملت بصیر ما امسال هم قطعا با حضور با شکوه در انتخابات و آراء خود افرادی شایسته را برای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی انتخاب می کنند.

قندهاری با تاکید بر اینکه مردم با حضور در انتخابات دشمنان نظام را مایوس خواهند کرد، افزود: ملت ایران با آمریکا کنار نخواهد آمد مگر دولتمردان این کشور استکباری ماهیت خودش را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه آموزه های دینی، منطق، تجربه و عقل این را می گوید که آمریکا دشمن قسم خورده ملت ایران است، گفت: دشمن به فکر نفوذ است و می خواهد آنچه را در بالغ بر سی سال گذشته از دست داده را به دست آورد و در حال حاضر در آستانه انتخابات اهداف خود را دنبال می کند.

مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار مسلمانان خفقان گرفته اند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به جنایات ارتش نیجریه و به خاک و خون کشیده شدن مردم مسلمان و مظلوم این کشور و همچنین جنایات استکبار و وهابیت در کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و بحرین، گفت: اما همه شاهدیم که مدعیان حقوق بشر خفقان گرفته اند و صدایی از کسی در نمی آید.

قندهاری همچنین ضمن بیان اینکه مردم استان سمنان کارنامه درخشانی را در دوران دفاع مقدس و پاسداری از اسلام و خاک پر گوهر ایران بزرگ دارند، افزود: رزمندگان این استان در ناامید کردن دشمنان در فتنه سال ۸۸ نقش بسزایی داشتند و برنامه های خوبی را برای خنثی کردن حرکت های فتنه گران داشتند.

وی با تاکید بر اینکه فته هنوز خاموش نشده است، گفت: مردم ایران اسلامی با بصیرت و ولایتمداری خود انتخابات امسال را بسیار حماسی تر برگزار خواهد کرد تا دشمنان بفهمند ملت ما پای آرمانها و تعهد خود به امام (ره) و شهدا همچنان پابرجا خواهند ماند.

مردم ایران پایبند به ارزش های اسلامی هستند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان نیز ضمن تبریک ایام هفته وحدت، گفت: باید گام های موثری را در احیاء ارزش های دینی برداریم.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی حماسه ۹ دی را برگ زرینی در کارنامه پر از نور مردم ایران دانست و افزود: این حماسه نشان داد هر جا که پای ارزش های دینی به میان می آید مردم به میدان می آیند چرا که آنها به ارزش های دینی و ملی مقید و پای بند هستند.

وی راهپیمایی نهم دی ماه سال ۸۸ را با تمام راهپیمایی های پس از دوران انقلاب متفاوت دانست و گفت: این تجمع عظیم حجت را بر همگان تمام کرد.

مردم ایران در مسیر ولایت فقیه حرکت می کنند

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان، ایستادگی در برابر ارزش ها، موقعیت شناسی و زمان شناسی مردم ایران را از دیگر دستاوردهای تجمع نهم دی ماه دانست و گفت: این حرکت بدون فراخوان انجام شد و مردم خود به میدان آمدند و معادلات دشمن را به هم ریختند و مشت محکمی را بر دهان دشمن کوبیدند.

زاهدی با تاکید بر اینکه آن چیزی که آن روز به کمک مردم آمد عاشورا بود، افزود: مردم با بصیرت ما قدرشناس هستند و همیشه در مسیر ولایت فقیه و رهبری حرکت خواهند کرد.

وی در خاتمه با اشاره به سخنان ائمه اطهار (ع) در خصوص تفکر گفت: باید انسان تفکر کند، تفکری که انسان را احیاء کند.

تجمع نهم دی ماه سمنان ساعت ۱۰ صبح از میدان امام خمینی (ره) این شهر آغاز خواهد شد.