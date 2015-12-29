ثبت نام ۱۲۹۲۴ نفر برای رقابت انتخاباتی/پیش بینی ۲۰۷ حوزه اخذ رای

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری شامگاه سه شنبه که به‌منظور گرامیداشت هفته وحدت و همچنین بازدید از چند طرح در سمنان حضور یافته بود در گفت و گو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه ۸۰۱ نفر برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: افزایش تعداد کاندیدا برای انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه و بسیار فرخنده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی بر محور مردم سالاری دینی بنا شده است، اظهار داشت: ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر نیز برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده اند.

افزایش احساس مسئولیت مردم نسبت به شرایط کشور

قائم مقام وزیر کشور اشاره ای نیز به برگزاری پرشور انتخابات در طول دوران عمر با برکت انقلاب اسلامی داشت و این مهم را نشان از میل مردم ایران به دخالت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود دانست و تصریح کرد: برگزاری باشکوه و بدون نقص انتخابات مهمترین دغدغه‌ مسئولان است.

امیری برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بسیار مهم و حساس توصیف کرد و افزود: افزایش آمار داوطلبان در انتخابات نشانگر افزایش احساس مسئولیت مردم نسبت به شرایط کشور خود است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه رشد امید در جامعه افزایش قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: نتایج مذاکرات هسته ای و سامان یافتن برجام در این امر نقش قابل توجهی داشته است.

ضرورت حضور تمام جریان‌های سیاسی در انتخابات

سخنگوی وزارت کشور حضور تمام جریان‌های سیاسی در انتخابات سالجاری را ضروری دانست و تصریح کرد: ملت ما در انتخابات امسال حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد و خاری بر چشم دشمنان نظام و ایران اسلامی خواهند شد.

امیری با بیان اینکه هیئت های اجرایی با پایان یافتن کار ثبت نام و با حسن نیت مشغول به بررسی احراز شرایط ثبت نام کنندگان شده اند، افزود: همدلی و همزبانی در انتخابات محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه هیئت های اجرایی ۱۰ روز برای احراز شرایط ثبت نام کنندگان فرصت دارند، فعالیت و همکاری هیئت نظارت مرکزی و شورای نگهبان و هیئت های نظارت استان ها با وزارت کشور را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: کار بر اساس تقویم و در مسیر قانونی خود به خوبی پیش خواهد رفت.

امنیت نرم افزار برگزاری الکترونیک انتخابات در دست بررسی

قائم مقام وزیر کشور حفظ وحدت را لازمه حرکت پرقدرت نظام دانست و تصریح کرد: انسجام و اتحاد ملی در انتخابات سال جاری محقق خواهد شد.

امیری همچنین اشاره ای نیز به برگزاری الکترونیک انتخابات داشت و تصریح کرد: در بخش سخت افزاری مشکلی نداریم و تمام مراحل انجام شده است.

وی با بیان اینکه برای برگزاری الکترونیکی انتخابات پس از تائید بخش سخت افزار باید کارهای نرم افزاری هم انجام شود، افزود: امنیت نرم افزار هم در مرحله تست قرار دارد.

تعداد صندوق های الکترونیکی مشخص نشده است

سخنگوی وزارت کشور همچنین تصریح کرد: دو آزمایشگاه، امنیت نرم افزار را بررسی و پس از تایید به شورای نگهبان ارائه خواهد شد.

امیری با بیان این که تا کنون تعداد صندوق های الکترونیکی مشخص نشده است، گفت: به همین دلیل نمی توان آمار دقیقی در مورد تعداد صندوق های دستی و الکترونیکی سطح کشور برای اخذ رای مردم ارائه کرد.

وی از پیش بینی ۲۰۷ حوزه اصلی اخذ رای در سطح کشور خبر داد و گفت: در این راستا یک هزار و ۶۳۳ نقطه هم در نظر گرفته شده که احتمال می رود تعداد آنها افزایش یابد.

قائم مقام وزیر کشور در خاتمه با اشاره به این که بنا داریم تا عمدتا صندوق ها ثابت بوده و صندوق های سیار کمتری داشته باشیم، افزود: انتخابات با پشتوانه مردم به خوبی برگزار خواهد شد و در این خصوص نگرانی نداریم.