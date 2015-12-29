مرزبندی در فتنه ۸۸ معیار سنجش صلاحیت نامزدهای انتخابات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد خاتمی شامگاه سه شنبه در جمع مجاوران و زائران حرم رضوی در مشهد بیان کرد: در فتنه سال ۸۸ عده ای در برابر ولایت فقیه موضع گرفتند که این حرکت آنها هیچ ارتباطی به آرای رییس جمهوری نداشت و قصد آنها تنها براندازی ولایت بود.

وی با بیان اینکه حامیان ولایت فقیه در حماسه ای تاریخی پشتیبانی خود را از ولایت فقیه نشان دادند افزود: انقلاب اسلامی به این افراد که در حماسه ۹ دی جانب حق را گرفته و زیر پرچم ولایت قرار گرفتند افتخار می کند.

وی با اشاره به اینکه در جریان این فتنه عده ای در اردوگاه آمریکایی ها قرار داشتند بیان کرد: بسیاری از مردم ولایتمدار ایران در خلال حماسه ۹ دی نشان دادند که تا پای جان از ولایت حمایت می کنند.

وی از مردم ولایتمداری که مردم در حماسه ۹ دی در برابر اردوگاه دشمن به منظور حمایت از انقلاب و دستاوردهایش نشان دادند به عنوان علمداران نظام یاد کرد و افزود: اگر این علمداران حماسه ۹ دی در میدان نبودند نظام اسلامی نیز امروز وجود نداشت.

وی گفت: علمداران دین به فرموده حضرت امام علی (ع) افرادی اهل بصیرت بوده که اهل هزینه کردن برای دین هستند و به دنبال حق می روند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مردم ولایتمدار در ۹ دی ثابت کردند که همراه با ولی فقیه هستند و اهل کوفه نیستند.

فتنه معیار انتخابات

امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به انتخابات پیش رو نیز بیان کرد: فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی برای ملت ایران درس های بسیاری به همراه داشت و موجب شد تا افراد با قرار گرفتن در اردوگاه دشمن و یا اردوگاه حامیان ولایت خود به معیار تشخیص حق و باطل تبدیل شوند.

خاتمی با بیان اینکه این مرز بندی و تشخیص حق از باطل در انتخاب کاندید اصلح با همین معیار امکان پذیر است ادامه داد: آنهایی که در مقابل ولایت بودند شایسته خدمت به عنوان نماینده مردم نیستند و باید در صداقت گفتار آنها شک کرد.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: در انتخابات پیش رو انبوه جریان های سیاسی حضور دارند و لذا باید ببینیم چه افرادی و چه جناح های سیاسی از کدام نامزدهای انتخاباتی حمایت می کنند.

آیت الله خاتمی اظهار کرد: مردم باید هوشیار باشند آن دسته از افراد یا جریان های سیاسی که در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی با کنگره آمریکا در تماس بودند و تحصن کردند اگر از کاندیدای خاصی حمایت کردند به طور حتم در صلاحیت نامزد مورد حمایت آنها باید شک کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری دومین معیار سنجش و شناسایی افراد اصلح در انتخابات پیش رو را بصیرت دانست و بیان کرد: نخستین ملاک برای ورود به همه عرصه ها تشخیص حق از باطل است لذا در قرآن کریم تنها یک صراط مستقیم نشان داده شده است که پیامبر اکرم (ص) نیز به آن اشاره کردند.

وی با با بیان اینکه در عرصه سیاسی نیز باید موضع حق را شناخت بیان کرد: اهل بیت (ع) پیدا کردن شاخص در دعواهای سیاسی را مشخص کرده اند و بر این اساس در عصر غیبت امام زمان (عج) جناح ها الزاما موضع حق ندارند و باندها و احزاب حجت شرعی نیستند بلکه حجت شرعی فقط مواضع ولایت است.

خاتمی با اشاره به سخنان رسول مکرم اسلام(ص) مبنی بر اینکه عالم ترین انسانها آن شخصی نیست که خیلی اصطلاحات علمی بلد باشد یادآور شد: به فرموده ایشان عالم ترین انسان ها افرادی هستند که در زمان اختلاط حق و باطل، راه درست را بیابند.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز در بحث خواص می فرمایند که خواص الزاما باسوادها نیستند زیرا چه بسا که افرادی باسواد هستند اما بصیرت ندارند و چه بسا افرادی که باسواد خوانده نمی شوند اما عالم تر از هر باسوادی بوده و دارای بصیرت هستند.

خاتمی بیان کرد: اینکه احزاب و یا افراد از چه کسانی در حال حمایت هستند با معیارهای فتنه ۸۸ و همچنین بصیرت شناسی می توان آنها را در زمره کاندید های اصلح و یا بی صلاحیت دسته بندی کرد.

وی در این رابطه تاکید کرد: نباید در این راستا فریب سخنان افرادی را بخوریم که کتاب با عنوان «صراط های مستقیم» می نویسند و مکتب های باطل را نیز صاحب حق می دانند و آنوقت به عنوان یک فرد فراری جرات حضور در ایران را هم پیدا نمی کنند.

آیت الله خاتمی یادور شد همه این تجربیات باید چراغ راه ما در انتخابات باشد و اجازه سوء استفاده دشمن و یا حامیان آن را در انتخابات ندهیم.

