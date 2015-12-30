حیوانات دارای قوی ترین آرواره معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با آزمایشات گوناگون بر روی قدرت گاز گرفتن حیوانات در لابراتورهای تخصصی و شبیه سازی نوع آرواره و مدل دندان آنها ۱۰ گونه مختلف جانوری که از قویترین نیروی گاز گرفتن بر خوردار هستند، معرفی شدند.

قدرت آرواره آنها با واحد PSI نشان داده می شود ضمن اینکه هر PSI برابر با نیروی یک پوندی است که بر یک اینچ مربع وارد می شود.

بر اساس این تحقیق، ۱۰ گونه حیوانی به لحاظ قدرت آرواره به ترتیب عبارتند از:

۱. کریکودیل نیل که دارای قدرت آرواره ۵۰۰۰ نیروی پوند بر یک اینچ و زستگاه آن در ساب ساهران آفریقا است.

۲. کریکودیل آب شور که دارای قدرت آرواره ۳۷۰۰ نیروی پوند بر یک اینچ و زیستگاه این خزنده در هند، جنوب شرق آسیا و استرالیا است.

۳. تمساح آمریکایی که دارای قدرت آرواره ۲۱۲۵ نیروی پوند بر یک اینچ است و زیستگاه این خزنده درقسمت جنوبی ایالات متحده است.

۴. اسب آبی که دارای قدرت آرواره ۱۸۰۰ نیروی پوند بر یک اینچ است. این حیوان درساب ساهران آفریقا زندگی می کند.

۵. جگوار که دارای قدرت آرواره ۱۵۰۰ نیروی پوند بر یک اینچ است. این حیوان در قسمت جنوب غربی ایالات متحده، آمریکای مرکزی و جنوبی زندگی می کند.

۶. کوسه بال که دارای قدرت آرواره ۱۳۵۰ نیروی پوند بر یک اینچ است و زیستگاه این آبزی عظیم الجثه در آبهای ساحلی گرم، رودخانه ها و دریاچه های حیات وحش می باشد.

۷. گوریل که دارای قدرت آرواره ۱۳۰۰ نیروی پوند بر یک اینچ است این پستاندار درجنگل های مرکزی آفریقا زندگی می کند.

۸. خرس قطبی که دارای قدرت آرواره ۱۲۰۰ نیروی پوند بر یک اینچ زیستگاه این پستاندار درقطب شمال است.

۹. خرس گریزلی که دارای قدرت آرواره ۱۱۶۰ نیروی پوند بر یک اینچ و زیستگاه این گونه جانوری در کانادا و آمریکا است.

۱۰. کفتار که دارای قدرت آرواره ۱۱۰۰ نیروی پوند بر یک اینچ و زیستگاه این حیوان در ساب ساهران آفریقا است.