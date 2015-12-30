جایزه برای ما مهم نیست/ یک فرصت برای بداهه نوازی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر بهاری مدیر روابط عمومی سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر در ابتدای این نشست گفت: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته از این پس تصمیم داریم تا حداقل هفته ای یک بار میزبان اهالی رسانه با برگزاری نشست های خبری گروه های شرکت کننده در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر باشیم. این روند تا آغاز جشنواره ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم با این فضا در اطلاع رسانی هرچه بیشتر فعالیت های جشنواره تلاش کنیم.

بهداد بابایی که روز بیست و ششم بهمن ماه امسال همراه با اردشیر کامکار کنسرتی را در تالار وحدت در قالب سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر اجرا می کند، توضیح داد: بستر اصلی اجرای ما در جشنواره آواز بیات ترک است. ضمن اینکه قطعات انتخاب شده مبتنی بر بداهه نوازی هاست که مربوط به تعدادی از آثار استاد اردشیر کامکار است که تعدادی از آنها گزینش شده و در جلسات متعدد با تمرین هایی که انجام گرفته برای اجرا آماده شده است. ما در این فضا حلقه های منطقی بداهه نوازی قطعات را پیدا کردیم و نهایتا آنها را به سامان رساندیم. ما تلاش کردیم که در قطعات عنصر حرکت، تکنیک و پویایی با حس عناصر موسیقی ایرانی لحاظ شده باشد. البته با توجه به اساس کنسرت که مبتنی بر بداهه نوازی است ممکن است فرازی هم به دستگاه های دیگر و مدلاسیون اجرا داشته باشیم که هنوز هیچ چیزی مشخص نیست.

وی افزود: این اولین بار است که در جشنواره شرکت می کنم. کمااینکه در سال های گذشته بارها از ما برای شرکت در این رویداد دعوت شده است اما دلیل حضور ما در این دوره از جشنواره به چند ماه پیش برمی گردد که متوجه شدم متولیان جشنواره امسال قرار است از زاویه ای متفاوت تر و عیارمندتر آن را برگزار کنند و آنطور که در جدول جشنواره مشاهده کردم متوجه شدم که گروه های جشنواره هنرمندانی شناخته شده دارای سابقه و اعتبار هستند. البته این به معنای نفی گذشته و حضور هنرمندان شایسته موسیقی در جشنواره نبود ولی آن چیزی که برای من مشهود بود تعدد گروه های حرفه ای موسیقی در جشنواره امسال بود که من را برای شرکت در آن ترغیب کرد.

بابایی در ادامه این نشست خبری گفت: بخش گزینش آثار این دوره از جشنواره از طیف گسترده هنرمندان به عنوان داور استفاده کرده و طبیعی است که امسال با توجه به این زاویه دید متفاوت احساس شود جشنواره جدی تر از دوره های گذشته آن برگزار می شود. همین که حضور گروه های آماتور حل شده و کمیت گرایی غالب بر کیفیت گرایی است می تواند نکته قابل توجهی باشد.

وی با اشاره به موضوع بداهه نوازی در موسیقی ایرانی گفت: متاسفانه فرم های مختلف موسیقایی طی سال های گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده است و اغلب آثار به سمت ترانه ها و تصنیف هایی رفته که تعدادشان زیاد است یعنی می توان گفت بخش بداهه نوازی تقریبا در موسیقی ایرانی منتفی شده است. از این رو کسانی که به مقوله باشکوه بداهه نوازی در موسیقی ایرانی اعتقاد دارند لازم است که این بخش از کار را بیشتر و جدی تر از گذشته دنبال کند. البته بنده چنین رویکردی را فقط محدود به جشنواره موسیقی فجر نکردم و تصمیم دارم همراه با دوست هنرمندم نوید افقه کنسرت های بداهه نوازی را در طول سال برگزار کنیم.

بابایی افزود: در کنسرت بیست و ششم بهمن ماه تالار وحدت کامبیز گنجه ای نیز همراه ما خواهد بود و این موضوع به خاطر ارتباط تنگاتنگی است که طی سال های اخیر با این هنرمند و اردشیر کامکار داشتیم و امیدوارم کنسرتی که به مخاطبان عرضه می شود فضای قابل قبولی برای آنها باشد.

وی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: از زاویه دید من فاکتورهایی برای شرکت در جشنواره وجود داشت که بخش جایزه اصلا برایم مهم نبود. آنچه که در این دوره از جشنواره می تواند برای من بیش از هر نکته دیگری مهم باشد حضور همکارانی است که کلیت جشنواره را شاخص تر کردند و باعث انگیزه زیادی در جهت حضور هنرمندان حرفه ای موسیقی ایرانی در این عرصه شده است.

البته این نشست خبری در حالی برگزار شد که اردوان کامکار به خاطر آلودگی هوا در این مراسم حضور پیدا نکرد.