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۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

جنگنده اف-۱۶ بحرین در مرز عربستان سقوط کرد

جنگنده اف-۱۶ بحرین در مرز عربستان سقوط کرد

ائتلاف به سرکردگی عربستان امروز از سقوط یک فروند جنگنده اف-۱۶ بحرین در نزدیکی مرز با یمن در عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک فروند جنگنده اف-۱۶ متعلق به نیروی هوایی بحرین در نزدیکی مرز با یمن در عربستان سعودی سقوط کرد.

ائتلاف به سرکردگی عربستان امروز در بیانیه ای با اعلام این خبر اعلام کرد: سقوط این جنگنده در منطقه جیزان اتفاق افتاده است.

ریاض علت سقوط این هواپیمای جنگی را نقص احتمالی در یکی از سیستم های کنترلی آن اعلام کرده است.

اگرچه خلبان اصلی این هواپیما از این سانحه جان سالم به در برده است، اما وی به دلیل جراحات وارده در بیمارستان به سر می برد.

گفتنی است، عربستان سعودی با همکاری برخی مرتجعین عرب حاشیه خلیج فارس از ۲۳ مارس سال جاری و به بهانه حمایت از رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن حملات هوایی خود را علیه مردم بی گناه این کشور آغاز کرده است.

کد مطلب 3013188

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