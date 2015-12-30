پایگاه پرتاب فضایی در چابهار راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حداد پور امروز درمراسم معارفه اش که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد برنامه های این پژوهشگاه را تا پایان برنامه ششم توسعه تشریح کرد.

طراحی ماهواره سنجش از دور در چند فاز تعریف شده است که تا پایان برنامه ششم سه فاز از آن عملیاتی می شود. همچنین پیش بینی می کنیم فاز نهایی طراحی و ساخت ماهواره سنجش از دور بومی تا سال ۱۴۰۴ اجرایی شود.

وی با بیان اینکه فاز دوم ایجاد آزمایشگاه فضایی را تا سال ۹۷ به پایان می بریم ادامه داد: در همین حال سامانه تعیین نقاط مداری تا سال ۹۸ پیاده سازی می شود. همچنین آزمایشگاه پروازی نیز تا سال ۹۹ اجرایی خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه فضایی گفت: افق ما تا پایان برنامه ششم توسعه راه اندازی پایگاه زمینی پرتاب ماهواره ای است که در این زمینه طراحی فاز نخست پایگاه پرتاب چابهار را در دستور کار قرار داده ایم.

حدادپور با اشاره به اینکه ایجاد پایگاههای پرتاب در تمامی کشورهای صاحب فناوری فضایی جزء لاینفک برنامه های فضایی محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این پایگاه به عنوان زیرساخت فضایی کشور باید راه اندازی شود که در این زمینه پژوهشگاه فضایی نسبت به طراحی سیستم آن اقدام می کند.

وی با اشاره به رئوس برنامه های پژوهشگاه فضایی تا پایان برنامه ششم خاطرنشان کرد: بازنگری نقشه راه پژوهشگاه فضایی ایران با تاکید بر شرایط پساتحریم و استفاده از شرایط بین المللی در این بخش از جمله برنامه های فضایی است. در همین حال قرار است تا پایان برنامه ششم ماهواره عملیاتی سنجش از دور، بومی و حتی الامکان ماهواره مخابراتی، عملیاتی شود.

رئیس پژوهشگاه فضایی از طراحی، ساخت و تحویل دهی محصولات مورد نیاز بخش فضایی کشور در چارچوب نقشه راه و منطبق بر سیاست های ابلاغی سازمان فضایی ایران به عنوان یکی دیگر از برنامه های این بخش خبر داد و گفت: در همین حال توسعه زیرساخت های مورد نیاز بخش فضایی کشور برای بومی سازی در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: توسعه شبکه آزمایشگاهی فضایی نیز از دیگر برنامه های در دست انجام پژوهشگاه فضایی ایران است.