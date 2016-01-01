تجلیل از گروه بازیگران «کمبود بزرگ» در جشنواره پالم اسپرینگز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگز برنده آخرین جایزه امسال خود را اعلام کرد و گفت جایزه بهترین گروه بازیگران یک فیلم به بازیگران «کمبود بزرگ» اهدا می شود.

درامی که درباره بحران اقتصادی است و کمپانی پارامونت تهیه کننده آن بود، با بازی یک گروه قوی از بازیگران شامل برد پیت، استیو کارل، رایان گاسلینگ و کریستین بیل، این جایزه را به خانه خواهد برد.

در دوره‌های پیش گروه بازیگران «کلاهبرداری آمریکایی»، «شبکه اجتماعی» و «آرگو» از برندگان این جایزه بودند.

هارولد متنسر رییس این جشنواره با اعلام این خبر گفت: این فیلم که با اقتباس از یک کتاب پرفروش نوشته مایکل لوییس به کارگردانی آدام مک کی ساخته شده از تاثیر وال استریت بر اقتصاد آمریکا سخن می‌گوید و تیزهوشی این کارگردان برای ساخت چنین فیلم سرگرم کننده‌ای، قابل تحسین است.

مک کی و گروه بازیگرانش یک داستان کمدی از گروهی از مدیران مالی را تصویرکرده‌اند که موضوع دربرگیرنده بحران مالی ۲۰۰۸ را خلق کردند.

رییس جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگز افزوده است: با توجه به فیلمی با این حد از جذابیت و گروه جالب بازیگرانش، «کمبود برزگ» از سوی این جشنواره جایزه گروه بازیگران را دریافت خواهد کرد.

این جشنواره از اول تا ۱۱ ژانویه برپا خواهد شد و این جایزه در مراسمی که دوم ژانویه برگزار می‌شود، به برندگانش اهدا خواهد شد.