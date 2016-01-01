مجموعه«شاهکارهای ادبی مصور» ۱۰ تایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد عناوین مجموعه «شاهکارهای ادبی مصور» که انتشارشان چندی پیش توسط انتشارات آفریگان برای نوجوانان آغاز شده، به تازگی به ۱۰ کتاب رسیده است. پیش از این ۴ عنوان از این مجموعه چاپ شده بود که با انتشار ۶ کتاب جدید، این مجموعه ۱۰ تایی شد.

پیش از این کتاب های «بیست هزار فرسنگ زیر دریا» نوشته ژول ورن، «مرد نامرئی» اثر هربرت جورج ولز، «سپید دندان» کتاب مشهور جک لندن و «جنگ دنیاها» نوشته هربرت جورج ولز به عنوان مجلدات ۱ تا ۴ «شاهکارهای ادبی مصور چاپ شدند. همان طور که ترجمه این کتاب ها توسط رضا مرتضوی انجام شده، بازگردانی کتاب های جدید این مجموعه هم توسط این مترجم صورت گرفته است.

«موبی دیک» رمان مشهور هرمان ملویل، پنجمین کتاب این مجموعه است. بازنویسی این رمان برای چاپ در قالب یک کتاب کمیک استریپ، توسط ویل آیزنر انجام شده است.

رمان «موبی دیک» درباره یک نهنگ سفید بزرگ است. زمانی نهنگ های بزرگی در اقیانوس های بزرگ زندگی می کردند که روغن و استخوانشان ارزش زیادی داشت. ماجراجویان و دریانوردان بسیاری به امید شکار این حیوانات راهی اقیانوس می شدند و گاهی با دست پر به خانه خود بر می گشتند. این رمان درباره ناخدایی جاه طلب به نام اهب و هدفش برای شکار نهنگی به نام موبی دیک است. این رمان در سال ۱۸۵۱ منتشر شد و توجهات زیادی را به خود جلب کرد.

رمان نامبرده، مبارزه انسان با طبیعت و تلاشش برای مهار زدن بر آن را به شکلی گویا به تصویر می کشد.

این کتاب با ۳۲ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۴۰ هزار ریال منتشر شده است.

کتاب بعدی، «الیور تویست» نوشته چارلز دیکنز است. کارلوس ای. کورنخو درباره این اثر نوشته که چارلز دیکنز با این کتاب خود، بنیانگذار گونه جدیدی از آثار ادبی به نام «رمان عامه پسند» شد. او که تا آن زمان یک روزنامه نگار و نویسنده مقالات طنز بود، در این داستان، سنگدلی و طنز را در قالب شخصیت‌هایی مانند قاضی، گورکن و مدیر یتیم خانه نشان می‌دهد. چارلز دیکنز تا پیش از انتشار این کتاب، بیشتر شهرتش را مدیون مقالات طنز خود بود که با نام «توصیف مردم عادی» چاپ می شدند، بود. اولین کتاب او نیز با نام «ماجراهای آقای پیک ویک» به چاپ رسید که شامل داستان‌های آقای پیک ویک و دوستش سم والر بود که به نوعی دون کیشوت و سانچوپانزای انگلیسی به حساب می‌آیند.

«الیور تویست» بین سال‌های ۱۸۳۷ تا ۱۸۳۹ به صورت پاورقی به چاپ رسید و ملکه ویکتوریا هم از جمله خوانندگان پیگیر داستان‌های الیور تویست بوده است. در شبی مه آلود، نوزادی کنار یکی از خیابان‌های لندن، رها می‌شود. مردی که پیدایش می کند، او را الیور تویست نامگذاری کرده و به یک یتیم خانه می سپارد. اولیور کودکی اش را در یتیم خانه می گذراند و سپس ناگزیر می شود در کوچه پس کوچه‌های لندن زندگی کرده و گلیمش را از آب بیرون بکشد. او چیزی درباره هویت واقعی اش نمی داند...

این کتاب با ۴۸ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶۰ هزار ریال منتشر شده است.

هفتمین کتاب این مجموعه، «سفر به مرکز زمین» نوشته ژول ورن است که پیش از این کتاب «بیست هزار فرسنگ زیر دریا» ی او به عنوان اولین کتاب «شاهکارهای ادبی مصور» به چاپ رسیده است.

ژول ورن ۳۵ ساله بود که اولین رمانش یعنی «پنج هفته در بالن» را به چاپ رساند. در اولین قراردادی که ورن امضا کرد، این مطلب ذکر شده بود که باید سالیانه دو کتاب برای ناشر بنویسد. اگر تعداد رمان های ژول ورن را تقسیم بر ۲ کنیم متوجه می شویم که او باید ۵ سال بیشتر از آن چه عمر کرد، عمر می کرد. دومین اثر این نویسنده یعنی «سفر به مرکز زمین» به تصویرکشنده نحوه بازگشتش به تمرکز بر تکنیک در رمان است. در این رمان، اوتو لیدانبراگ پرفسور آلمانی، بر مبنای دست نوشته ای کهن و باستانی، متقاعد شده که برخی دالان های گذازه ای، راهی به مرکز زمین در اختیار انسان قرار می دهند. او با اکسل برادرزاده اش و هانس که راهنمای آن هاست، از دهانه آتشفشانی به ظاهر خاموش پایین می رود ...

بر اساس این رمان، آثار سینمایی و تلویزیونی زیادی ساخته شده است. «سفر به مرکز زمین» برای اولین بار در سال ۱۸۶۴ به چاپ رسید.

کتاب خلاصه و کمیک استریپ این رمان، با ۴۸ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶۰ هزار ریال منتشر شده است.

«ماجراهای تام سایر» نوشته مارک تواین نویسنده آمریکایی کتاب هشتم این مجموعه است. این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۸۷۶ ابتدا در انگلستان و سپس در آمریکا به چاپ رسید. این کتاب از سال اولین چاپش تا امروز، بارها مورد تجدید چاپ قرار گرفته است.

داستان «ماجراهای تام سایر» درباره پسر نوجوانی به نام تام است که در شهری خیالی در کناره رود می سی سی پی زندگی می کند. او پسری کنجکاو و خیال پرداز است که به رغم شیطنت هایش در کنار عمه خود پالی، زندگی آرامی دارد، اما یک شب، ماجراجویی بیش از حد، کار دستش می دهد...

خوانندگان ادبیات کلاسیک، از مارک تواین، رمان «هاکلبری فین» را هم خوانده اند که می توان آن را در کنار «ماجراهای تام سایر» یک مجموعه به حساب آورد.

این کتاب با ۴۸ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶۰ هزار ریال به چاپ رسیده است.

نهمین کتاب «شاهکارهای ادبی مصور» کتاب «هدیه سال نو و داستان های دیگر» از ویلیام سیدنی پورتر است که با نام او. هنری شناخته می شود. این نویسنده بیش از ۴۰۰ داستان کوتاه در کارنامه کاری اش دارد که بیشترشان به دلیل جذابیت، شخصیت پردازی و پایان بندی های غافلگیرکننده شان، مشهور شده اند. داستان های او. هنری نگاهی تکان دهنده به زندگی آمریکایی اوایل قرن بیستم میلادی دارند.

با این که او. هنری درآمد بالایی از نوشتن داشت، هنگام مرگش در سال ۱۹۱۰، فردی تهیدست بود. در مراسم ختم او اتفاقی افتاد که به یکی از داستان هایش شبیه بود. کلیسایی که برای مراسم او انتخاب شده بود، همزمان برای یک مراسم عروسی هم رزرو شده بود. داخل کلیسا دوستان نویسنده لباس سیاه پوشیده بودند و سوگواری می کردند و بیرون، مهمانان عروسی با لباس های رنگارنگ منتظر بودند تا مراسم او. هنری تمام شود. عزاداری که تمام شد، نوبت عروسی بود.

کتاب «هدیه سال نو و داستان های دیگر»، ۵ داستان را از این نویسنده در بر می گیرد که بازنویسی شان توسط گری گیانی انجام شده است.

هدیه سال نو، پن کیک پیمینتا، پلیس و سرود کلیسا، صدای شهر، و آخرین برگ عنوان داستان هایی هستند که در این کتاب چاپ شده اند.

این کتاب با ۴۸ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶۰ هزار ریال منتشر شده است.

جدیدترین کتابی هم که در قالب این مجموعه به چاپ رسیده، «شاهزاده خوشبخت» اثر اسکار وایلد نویسنده ایرلندی است که برای اولین بار در سال ۱۸۸۸ در قالب مجموعه داستانی با همین نام به چاپ رسید. این کتاب ۵ داستان داشت و «شاهزاده خوشبخت» یکی از احساسی ترین داستان های این کتاب و نویسنده اش بود.

شاهزاد خوشبخت، تندیسی است که روی ستونی بلند در مرکز شهر قرار گرفته است. همه مردم شهر او را نماد نیکبختی می دانند. فقط پرستویی که از مهاجرت جا مانده و با دیدن مهربانی شاهزاده با او دوست می شود، از راز او باخبر است...

این کتاب با ۳۲ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۴۰ هزار ریال منتشر شده است.