به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح جمعه در جمع مردم و مسئولان جزیره خارگ ضمن تبریک میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: جزیره خارگ جزیره‌ای راهبردی، مهم و استراتیژیک است.

وی با تقدیر از استقبال و نگاه ولایی مردم جزیره به امام جمعه خارگ، افزود: خارگ جزیره‌ای است که تاریخ پرشکوهی از لحاظ سیاسی دارد و در منطقه بسیار مهم و حیاتی در کشور واقع است.

خارگ سرزمین ولایت‌مداری و مقاومت است

امام جمعه بوشهر در ادامه با بیان اینکه خارگ سرفراز و سربلند در دفاع مقدس و در انقلاب نقش حیاتی را ایفا کرده است، ادامه داد: جزیره خارگ نگین بی‌قیمت در خلیج فارس است.

وی با اشاره به اینکه حضور حجت‌الاسلام کمالی در جزیره خارگ نعمت است، بیان کرد: مردم خارگ مردمی ولایت‌مدار و در خدمت مقام معظم رهبری در تمامی زمان بوده‌اند و بنده در این ایام مبارک طبق قولی که به شما دادم خدمت شما رسیدم که امام جمعه شما را به وطن خودش و در کنار مردم خودش بازگردانم.

تکریم علما نشان ایمان است

صفایی بوشهری اضافه کرد: امیدوارم در یک فضایی ولایی، همدلی و همزبانی مسیر را طی کنیم که انتهای این مسیر ظهور مهدی آل محمد (عج) خواهد شد؛ در روایت بسیاری آمده است که تکریم علما نشان ایمان است و ایران اسلامی به‌عنوان قلب تپنده اسلام نیازمند تکریم هر چه بیشتر علما است.

نماینده ولی فیقه در استان بوشهر خطاب به مردم و مسئولان خارگ گفت: امام جمعه جزیره خارگ بارها پیش بنده آماده و اعلام کرده‌اند که اگر اجازه می‌دهید بنده جای دیگر خدمت کنم و بارها جاهای دیگر برای ایشان پیشنهاد شده است ولی بنده مخالفت کرده‌ام و ایشان را متعلق به خارگ می‌دانم، تقاضای من این است که تا الان هر چه بوده و پیش آمده را فراموش کنیم و در کنار یکدیگر باشیم.

خارگ سرزمین زندگی برادرانه شیعه و سنی است

امام جمعه خارگ نیز ضمن تشکر از حضور و همراهی نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار داشت: شعیه و سنی در کنار هم و برادرانه در جزیره خارگ زندگی می کنند و این موضوع افتخاری است برای بنده که افتخار حضور در کنار این برادران و خواهران را دارم.

حجت‌الاسلام موسی کمالی ادامه داد: بنده بارها تصمیم گرفتم که بروم و این‌بار قصد جدی داشتم ولی بعضی وقت‌ها تکلیف می‌شود و ما هم مامور به انجام تکلیف هستیم به این دلیل که مطیع امر رهبری و ولایت فقیه هستیم.

بازگشت شیخ موسی به جزیره

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۷ شهریورماه امسال، حجت‌الاسلام موسی کمالی امام جمعه خارگ در پایان خطبه‌های نماز جمعه این شهر از مردم جزیره خداحافظی کرد و استعفای خود را اعلام کرد. وی در آن روز گفت: به این نتیجه رسیده‌ایم که باید از این مسئولیت کناره‌گیری کنم و در جای دیگری به این نظام و انقلاب خدمت کنم.

امام جمعه خارگ پس از ۳ ماه دوری مجددا با اصرار مردم و پیگیری‌های برخی مسئولان به این جزیره برگشت؛ این موضوع در حالی صورت گرفت که مردم این جزیره با ایجاد ستاد استقبال و اطلاع‌رسانی گسترده در فضای مجازی، منتظر بازگشت وی بودند.

لازم به ذکر است که حجت الاسلام موسی کمالی به‌مدت ۹ سال امام جمعه جزیره خارگ بوده است.