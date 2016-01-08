تینا پاکروان کارگردان فیلم سینمایی «نیمه شب اتفاق افتاد» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور این اثر سینمایی در بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: «نیمه شب اتفاق افتاد» در آخرین مراحل اصلاح رنگ قرار دارد و ساخت تیتراژ و موسیقی تیتراژ آن نیز به زودی به پایان می رسد و در نهایت طی روزهای آینده نسخه نهایی این اثر سینمایی برای حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر آماده می شود.

وی ادامه داد: «نیمه شب اتفاق افتاد» یک روایت خطی است و مانند فیلم قبلی من اصلا اپیزودیک نیست. این اثر یک موضوع ملودرام اجتماعی روز را به صورت کاملا خطی روایت می کند و کلیت آن نیز مانند «خانوم» درباره اخلاق مداری است و عشق های نامتعارف امروزی از عروسی تا عزا را روایت می کند.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «یحیی سکوت نکرد» به کارگردانی کاوه ابراهیم‌پور بیان کرد: معمولا بعد از پایان جشنواره می توان درباره فیلم هایی که در آن دوره حضور داشتند نظر داد و در حال حاضر تنها هیات انتخاب هستند که این فیلم ها را دیده اند و می توانند درباره سطح رقابت این دوره از جشنواره صحبت کنند، اما مساله مهم این است که از همان ابتدا سینماگران با انگیزه بسیار برای حضور در این دوره از جشنواره خود را آماده کردند و همین فضا سینمای ایران را از آن حالت افسرده خود خارج کرد.

پویایی فجر نشان از زنده بودن سینمای ایران است

وی با اشاره به حضور و یا غیبت برخی از سینماگران در این دوره از جشنواره توضیح داد: بسیاری از سینماگران برای حضور در این دوره از جشنواره ثبت نام کردند و بسیاری از کارگردانان تلاش کردند تا فیلم خود را برای حضور در این دوره از جشنواره آماده کنند و این نشان می دهد سینمای ایران زنده است و هنوز امید به اینکه جشنواره فیلم فجر یک اتفاق ویژه باشد در بین سینماگران وجود دارد.

کارگردان فیلم سینمایی «خانوم» گفت: برای آن دسته از سینماگرانی که در این دوره از جشنواره حضور دارند بسیار خوشحالم و معتقدم آن دسته از سینماگران که فیلم های آنها به جشنواره نرسیده و یا به دلایلی از حضور در این دوره از جشنواره بازمانده اند، بی شک فیلم های خوبی ساخته اند و امیدوارم در اکران عمومی موفق باشند.

امیدوارم برخی نام‌ها سیاهی لشگر نباشد

وی در پاسخ به این پرسش که رقابت در این دوره از جشنواره را چگونه ارزیابی می کند، بیان کرد: امیدوارم این دوره از جشنواره مانند سال های قبل به گونه ای نباشد که بتوانیم پیش‌بینی کنیم چه کسانی موفق تر خواهند بود. در واقع فضای جشنواره نباید به این گونه باشد که فکر کنیم چون تعدادی از اسامی مطرح در لیست سودای سیمرغ وجود دارد که البته برای من بسیار ارزشمند و دوست داشتنی هستند، دیگر کارگردانان به صورت سیاهی لشگر در این لیست قرار گرفته اند.

پاکروان در پایان گفت: به نظرم من همان طور که هیات انتخاب آثار را به گونه ای انتخاب کردند که برخی از فیلم ها که فکر می کردیم حتما در جشنواره حضور دارند در لیست آنها قرار ندارد، هیات داوران نیز باید به دور از نگاه خاص و بدون ترس فیلم ها را ببینند و داوری کنند تا اتفاق خوبی برای سینمای ایران رقم بخورد.