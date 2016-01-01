به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: رژیم آمریکا بارها دوگانگی و سو رفتار را در روند مذاکرات بویژه پس از برجام از خود نشان داده است و رفتار آمریکایی ها حکایت از این واقعیت است که آنها اعتقادی به اجرای برجام ندارند و قرائن و شواهد فراوانی وجود دارد که هدف نهایی آنها از توافق هسته ایی نفوذ در مراکز تصمیم گیری کشور است.

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها در یک ماه پس از برجام چهار مورد تحریم علیه شرکت‌های ایرانی و ۱۱ نفر از شخصیت‌های تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی اعمال کردند.

امام جمعه بیان داشت: تحریم های جدید دولت آمریکا ضد ایران پس از برجام و عدم پاسخ دستگاه دیپلماسی سوال برانگیز عقب نشینی از مواضع برحق و امتیاز دادن به کدخدا و متحدان غربی او است.

وی ادامه داد: کنگره آمریکا درصدد تحریم علیه سپاه پاسداران است، نمایندگان کنگره آمریکا تلاش می کنند با اعمال تحریم های تازه از دسترسی سپاه به بازارهای جهانی جلوگیری کنند، خروج ذخائر راهبردی اورانیوم و آغاز زنجیره تحریم های ضد ملت ایران لگدمال کردن توافق هسته ای و دور زدن برجام و دهن کجی به ملت بزرگ ما است.

حجت الاسلام لطفی افزود: خروج بیش از ۱۱تن اورانیوم غنی شده از کشور و اقدام به تحریم جدید عملا مهمترین بخش از تعهدات خود را زیر پا گذاشتند در حالیکه ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده است و اقدام کنگره آمریکا و توافق رئیس جمهور آمریکا بار دیگر غیر قابل اعتماد بودن آنها را از هر زمان دیگر آشکار کرد.

وی افزود: در حالیکه براساس برنامه مقرر در توافق هسته ای در حال اجرای دقیق تعهدات خود است، رژیم آمریکا توسط نمایندگان کنگره یکی پس از دیگری طرح های تازه ضد ملت ایران را ارائه می کنند.

وی گفت: یک مقام ارشد آمریکایی در واکنش به انتقال ذخائر اورانیوم ایران به روسیه می گوید خروج این حجم از اورانیوم یک دستاورد بسیار بزرگی است تنها چند ساعت پس از اقدام ایران به خروج ذخائر اورانیوم وزارت خزانه داری آمریکا پروژه اعمال تحریم های جدید آنهم بعد از خالی شدن دست ایران از ذخائر راهبردی اورانیوم و زیرساخت های هسته ای کلید زد.

وی بیان کرد: آیا در برابر امتیاز دهی فراوان به آمریکا چه چیزی به دست آورده ایم، چه تضمینی برای اجرای بندهای دیگر برجام است اما سوال مهمتر این است وعده های فراوان بر لغو تحریم ها و بهبودی وضع معیشت مردم و آزاد شدن ثروت های بلوکه شده ایران پس از توافق هسته ای و اجرای برجام چه زمانی تحقق پیدا می کند.

لطفی بیان کرد: به هر حال اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران حتی پس از برجام تمام شدنی نیست ما باید هوشیار باشیم و دشمن کینه توز را درست بشناسیم.

حجت الاسلام لطفی تصریح کرد: مقابله به مثل در برابر اقدام نمایندگان کنگره آمریکا مبنی بر تحریم های جدید خواسته به حق و از مطالبات جدید ملت بزرگ ایران است، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی با توقف برجام و آغاز فعالیت مجدد هسته ای با روال سابق پاسخ کوبنده ای به عهد شکنی و دروغ گویی رژیم آمریکا دهد.