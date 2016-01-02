اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ سقوط قیمت جهانی طلا

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : متوسط کاهش قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۵ درصد گزارش شده است.

شینهوا : دور جدید توافق تجارت آزاد استرالیا با چین و کره جنوبی با کاهش تعرفه از جمعه کلید خورد.

فایننشال تریبون : شرکت ملی میادین جنوبی نفت ایران عهده دار اجرای ۷۰۰ پروژه در حوزه انرژی می شود.

بلومبرگ : میزان سپرده گذاری در بانک‌های یونانی به کمترین میزان در ۱۲ سال اخیر رسیده است.

رویترز : سرمایه گذاران در هفته منتهی به ۳۰ دسامبر، ۱۰ میلیارد دلار به بورس آمریکا تزریق کردند.

یاهو نیوز : اقتصاد انگلیس باید دوباره شکل بگیرد.

راشاتودی : اوکراین به طور رسمی اعلام ناتوانی در بازپرداخت بدهی ۳.۰۷۵ میلیارد دلاری خود به روسیه کرد.

یاهو نیوز : قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۱۵ میلادی از کاهش ۱۰ درصدی برخوردار بود.

نیوزنو : سال ۲۰۱۶ میلادی می‌تواند برای قبرس در عرصه اقتصادی مهم باشد.

رویترز : سال ۲۰۱۵ میلادی بدترین سال صادرات برای کره جنوبی از بحران مالی جهانی به بعد بود.

نیوزنو : پیش بینی می شود رشد اقتصادی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۶ میلادی کند و نرخ تورم بالا باشد.

آسوشیتدپرس : شاخص وضعیت اقتصادی چین در ماه دسامبر بهبود پیدا کرد.

بلومبرگ : آمار بیکاری آمریکا افزایش یافته است.