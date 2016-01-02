به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی شامگاه شنبه در جلسه ستاد تسهیل واحدهای تولیدی استان لرستان اظهار داشت: به واسطه تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی لرستان بیش از دو هزار و ۹۳۴ فرصت شغلی در استان از دست رفت.

وی با بیان اینکه قرارداد ایجاد ۱۵۹ واحد تولیدی در شهرکها منعقد شده که از این تعداد واحد ۹۳ واحد به صورت ۱۰۰ درصد تعطیل هستند عنوان کرد: همچنین ۲۰ مورد از این واحدهای راکد در حد قرار داد زمین، پنج مورد در حد فونداسیون و دیوار کشی و ۴۱ مورد نیز در حد نصب سوله و ماشین آلات باقی مانده اند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان با بیان اینکه در قالب این ۱۵۹ واحد راکد بیش از ۵۹ هکتار زمین مورد استفاده قرار گرفته شده است بیان داشت: میزان سوله های خالی در قالب این واحدهای راکد نیز ۱۷ هکتار است.

محمدی ارزش این واحدهای راکد در لرستان را ۲۲۴ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تعداد فرصت های شغلی که به واسطه تعطیلی و راکد بودن آنها در استان از دست رفته بیش از دو هزار و ۹۳۴ مورد بوده است.

وی همچنین میزان انرژی از دست رفته به واسطه راکد بودن این واحدها در استان را ۸۷۰ هزار متر مکعب آب و ۳۳۹ مگاوات برق اعلام کرد و گفت: همچنین در حال حاضر ۲۲۳ واحد تولیدی در شهرکهای استان وجود دارد که پایین تر از ظرفیت اسمی خود تولید می کنند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان تصریح کرد: اگر این تعداد واحد در استان به بهره برداری می رسید و فعال بود بیش از دو هزار و ۹۳۴ فرصت شغلی در لرستان ایجاد می شد.