هیات داوران بخش فیلم جشنواره «خورشید» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصلانی، شارلوت هوبر، فیلیپ کاستلینگ، ژان میشل روو، مائل لومه، لورنت ون لانکر، استیون مارتین و گیتا اصلانی به عنوان هیات داوران بخش فیلم این جشنواره معرفی شدند و قرار است آثار برگزیده بخش مسابقه فیلم این جشنواره را اعلام کنند.

محمدرضا اصلانی

محمدرضا اصلانی، نویسنده، شاعر، کارگردان و مستندساز ایرانی، متولد سال ۱۳۲۲ در رشت و فارغ‌التحصیل هنر و نقاشی از دانشکده هنرهای تزئینی است. وی دورهٔ آموزش فیلمسازی را در وزارت فرهنگ و هنر گذرانده است.

جامعهٔ هنری ایران در ابتدا محمدرضا اصلانی را با اشعارش شناخت. او از شاعران فعال و مطرح موج نوی دههٔ چهل بود که اشعارش امیدی میان هواداران شعر مدرن برانگیخته بود. اصلانی از جمله کسانی بود که بعدها بیانیه شعر حجم - شکل به‌ سامان‌ رسیده موج نو را امضا کرد.

اصلانی فعالیت حرفه‌ای خود در سینما را از سال ۱۳۴۶ و با ساخت فیلم مستند «جام حسنلو» آغاز کرد و سپس آثاری چون «بد بده»، «با اجازه»، «چنین کنند حکایت»، «تاری خانه»، «فهرج»، «مش اسماعیل»، «ابوریحان بیرونی»، «میراث شیشه»، «چیغ» و «دل جهان» را جلوی دوربین برد.

در بیست‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر، فیلم «خاطرات یک هفتاد و پنج ساله» او، سیمرغ بلورین ویژه داوران در بخش چشم واقعیت این جشنواره را دریافت کرد.

او اکنون مدیر هنری پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل «خورشید» است.

شارلوت هوبر

شارلوت هوبر متولد سال ١٣٦٣، نانت فرانسه، در پاریس زندگی می كند و به همه‌ نقاط دنیا سفر کرده و سخنرانی داشته است. او دارای مدرك کارشناسی ارشد در رشته‌ پژوهش در هنرهای تجسمی، دارای مدرک از مدرسه عالی ملی سرژی در رشته هنر و همچنین در رشته هنرهای تصویری از دانشگاه بروكسل است. در حال حاضر او مدرس هنرهای تصویری و هنر مفهومی (كانسپچوال آرت) در دانشگاه سوربن (پاریس هشت) است.

وی با هنرمندان بزرگی همچون ریموند دو پاردن، آنییس وردا و دیوید لینچ كار كرده است و آثار خود را در پاریس و شهرهای دیگر چون نانت، بروكسل، تولوز، نیویورك… به نمایش گذاشته است.

شارلوت هوبر برنده جایزه هنرهای معاصر فرانسوا شیدر (آلزاس)، هامس (بروكسل) و جایزه دوستان موزه هنرهای زیبای نانت شده است. هم اكنون در آتلیه ی هوای بهشت‌(توكیو) در حال اجرای اثری ویدویی است.

فیلیپ كاستلنیك

فیلیپ كاستلنیك هفت مهر ١٣٥١ در خانواده‌ای اهل موسیقی، ادبیات و تئاتر در فرانسه متولد شده است. او سینما را در سینه سوپ (مدرسه عالی ملی سینما) در فرانسه آموخته است و در همان زمان شروع به ساختن اولین فیلم‌های خود به شیوه فیلمسازی بدون تدوین کرد، سبكی كه او را درسناریو نویسی حرفه ای و دقیق، متبحر ساخته است. او در رشته‌ هنرهای نمایشی در دانشگاه بوردو فرانسه ادامه تحصیل داد و تخصص خود را در بازی‌گردانی بازیگر گرفته است. وی اولین فیلم بلند خود را در باره جدایی درون و بیرون یک شخصیت با ساختاری پیچیده و ظریف در قالب یک داستان ساخته است. او به تدریج به سمت فیلمسازی مستقل متمایل شد و با یک گروه كوچك حرفه‌ای چندین فیلم ساخت که در این فیلم ها بیشتر توجه خود را معطوف به موضوعاتی چون غریبه ای در فضای آشنای خانوادگی، سختی نوجوانی و جوانی، عشق دیوانه وار و تنهایی، با ساختارهای خلاق و متفاوت، کرده است. دنیای سینمای مستقل به او اجازه داده كه به تجربیات متعددی دست بزند و خلاقیت خود را در بیان تصویری گسترش دهد.

فیلیپ کاستلنیک در سال ٢٠٠٢ تصمیم به سفر به کشورهای آسیایی می گیرد، این سفر چند ساله دیدگاه او را عوض می كند و او را علاقمند به ساختن فیلم مستند با ساختارهای جدید و موضوعات گوناگون می كند. او در طول این مدت با یادداشت‌های سفرش، چندین فیلم مستند با ساختار كلاسیك، تجربی و داستانی ساخته است. در این فیلم‌ها شخصیت‌های فیلم‌هایش جای خود را از شخصیت ملاقات شده به شخصیت ملاقات‌كننده داده‌اند و در دنیای آشنای یك فرد ناآشنا به تجربه پرداخته‌اند. بدین ترتیب، دوربین فیلمسازی او نقش راوی را می‌گیرد و فی البداهه و بدون تأمل به نقل ماجرا می‌پردازد، این نگاه جدید با قالب سینمای مستقل به فیلیپ كاستلنیك اجازه می دهد تا تجربه‌گرایی خود را به حد اعلا برساند.

او پس از بازگشت از سفرهای چندین ساله‌اش در دنیای سینمای مستقل ادامه می دهد و در آخرین فیلم بلند داستانی خود كه فرمی مستند دارد، تصویری تلخ از شخصیتی فردگرا در جامعه‌‌ای فردستیز می سازد، شخصیتی كه نمی تواند با وجود امكان آزادی بیان، با اجتماع ارتباط برقرار كند. فیلیپ كاستلنیك اینک در حال آماده‌سازی فیلم بعدی‌خویش است كه این فیلم تجربی جدید همراه با انیمیشن خواهد بود.

فیلیپ كاستلنیك علاوه بر فیلمسازی، نویسنده و فیلمنامه‌نویس است و آثار او در رادیوهای فرانسه به اجرا در آمده‌اند و آخرین اثر او از ژانویه ٢٠١٦ در رادیو فرانس كولتور اجرا خواهد شد و درضمن او نوازنده‌ پیانو و خواننده است و دوره موسیقی سنتی هندوستانی را در بنارس دیده است.

ژان میشل روو

ژان میشل روو متولد نانسی، كارگردان خود آموخته‌ فرانسوی است. علاقه‌اش به سینما در نوجوانی از فیلمبرداری از بازیگران گروه تئاترش با دوربین هشت میلیمتری شروع شد. در همان سنین گروه موسیقی خود (Kni Crik) را با سه نوازنده دیگر تشكیل داد و به مدت ده سال با شیوه‌ای خاص (موسیقی تجربی راك قومیِ) كنسرت‌های مختلف اجرا كرد و سی دی های متعددش تولید و پخش شد.

او در سن هفده سالگی اولین فیلم كوتاه داستانی خود، محله وحشی را كارگردانی كرد، فیلمی كه بیانگر اولین قدم های او به سمت دنیای خیالی بود. دو فیلم بعدی او الهام گرفته از نوشته‌های فیلیپ ك. دِك است: صدای صحرا ١٩٨٧ و نزدیكی به خدا ١٩٩٢ و همچنین اولین فیلم بلندش: هزار عجایب دنیا ١٩٩٧ با حضور بازیگرانی چون چلكی كاریو (tchelky Karyo)، ژولی دِلپی و ماریا دِمِدِروس. این فیلم جایزه بهترین فیلم اروپایی را از فستیوال رم و جایزه بزرگ فستیوال ملمو را دریافت كرد.

اوایل دهه نود برای فیلمی علمی‌- تخیلی به ایسلند رفت و در آنجا متوجه شد كه مردمان این كشور باور به وجود اِلف دارند، ژان میشل روو جذب صداقت ایسلندی‌ها و مرعوب زیبایی طبیعت ایسلند شد و مستند تحقیقی خود را در باره‌ی دنیای فراطبیعی ایسلند با عنوان تحقیقی درباره دنیای نامرئی در سال ٢٠٠٢ ساخت .

ژان میشل روو از سال ١٩٨٨ فیلم های متعددی برای تلویزیون كارگردانی كرده است.

مائل لومِه

مائل لومِه متولد ١٣٥٥ در رِم فرانسه است. پس از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته سینما، به فیلمنامه نویسی برای كارتون در تلویزیون می پردازد.

او از سال ٢٠٠٢ در آثار خود چندین رشته‌ هنر، علم و سیاست را به هم می‌پیوندد، تا بتواند حول كنترل ارتباط تكنولوژیك با بدن ها و موجودات زنده و تشابه و زیبایی‌شناسی آنها، موضوعات خود را مطرح كند. بدین ترتیب، وی با موضوعاتی چون پرتقال برای استراحت و سبزیجات روی رایانه و یا نصب ماشین برگشت زمان، فیلم می‌سازد: تمام این موضوعات كاملاً جدی هستند و برای زنده كردن حس باور به توهمی آگاهانه‌اند با هدف تعریف كردن چیزی غیر ممكن ولی امكان پذیر.

پرفورمنس‌ها، چیدمان‌ها، نوشته‌ها و نمایش‌ها و دیگر آثار او در موسساتی چون كاخ توكیو (palais Tokyo) و (Gaîté lyrique ) در پاریس و موزه ی تاریخ علوم در ژنو به اجرا در آمده‌اند.

لورنت ون لانکر

لورنت ون لانکر در دو زمینه فیلم و انسان شناسی تحصیل کرده است. او دارای مدرک دکترای هنر صوتی و تصویری است.

وی سخنران مدارس فیلم (ال.یو. سی.ای و آی.ان.اس.ای.اس) و دانشگاه های (اف.یو برلین) و مرکز فرهنگی صوتی و تصویری است. مستندهای ابتدایی او نشان دهنده موضوعات اجتماعی و مسایل دینی است. (مانند: ما به روح اعتقاد داریم، ماکو، ... (برنده جایزه بی.رایت) در ادامه مجموعه کارهای کوتاه «تجربیات قوم شناسی» (برنده جایزه ویدئو اکس) . فیلم مستند بلند او «سوریه» برنده جوایز معتبر بین المللی بوده و در بلژیک فیلم تحسین شده است.

وی همچنین یک وب پروژه هنری را انجام داده است. ون لانکر سال‌ها به تولید فیلم کوتاه داستانی اشتغال داشته است (مانند: میان دو دریا ۱۹۹۴، پیِر ۲۰۰۰) . او اولین ساخته بلند سینمایی اش «براک» را به تازگی به پایان رسانده است.

فیلم‌های او نمایشگر گفتگوهای چندفرهنگی و ترسیم کننده‌ سبک‌های گوناگون: خودبازتابی، نمایشی، و سینمای حسی هستند.

این فیلم ها نمایش دهنده گفتگو بین اخلاق و زیبایی شناسی، شاعرانگی و سیاست هستند.

وی در مجامع ، مدارس، دانشگاه ها و رویدادهای بسیار معتبری به عنوان سخنران حضور داشته و به کشورهای بسیاری سفر نموده است.

استیون مارتین

استیون مارتین متولد ٣٠ فروردین ١٣٦٤ در شهر مان فرانسه است. او حرفه های مختلفی را در سینما انجام می دهد، كارشناس فنی سینما است و محدوده كاری او از كارگردانی آغاز می شود و تا آموزش، تدوین فیلم، صدابرداری و تمامی كارهای بعد از فیلمبرداری گسترش می یابد. او مدیر اتاق های فرمان سینمای پانتئون شركت تهیه و تولید why not است و همزمان مدیریت شركت تهیه و تولید les films grands ۸ را بر عهده دارد. استیون مارتین به دلیل چند حرفه‌ای بودن در سینما، در پروژه‌های خاص و نوآور و تجربه گرا شرکت داشته و در چندین و چند اثر سینمایی داستانی، مستند و تجربی و مستقل، تجاری و آموزشی همكاری کرده است.

در حال حاضر وی در موسسه‌ بین المللی صدا و سیما در پاریس تدریس می كند و كلاس های او شامل مسایل تئوریك و عملی است.

گیتا اصلانی

گیتا اصلانی شهرستانی متولد ١٣٦١ در تهران، پس از دوره‌ی آموزش نقاشی با بهزاد شیشه‌گران در سال ١٣٨٠ و ١٣٨١ در گالری سرور و كاخ نیاوران نمایشگاه تلفیقی نقاشی، عكاسی، تئاتر و فیلم را بر اساس دو داستانش با نام‌های «درخت پرنده» و «او» برگزار كرد و بخش نقاشی و تئاتر را بر عهده داشت. سال ١٣٨٢ تئاتر «خانه برناردا آلبا» را به زبان اسپانیایی در تهران كارگردانی كرد. از سال ١٣٨٣ برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و موفق به دریافت دو لیسانس تاریخ هنر‌ و تئاتر ‌و‌ سینما شد وی تحصیلات خود را در رشته سینما ادامه داد و در حال حاضر در مقطع دكترا با تخصص آوانگاردیسم در سینما، سینمای هنری و تجربی فرانسه، ایران و تركیه در دانشگاه پاریس (سوربن) ١٠ تدریس می‌كند و مقالاتی در مجلات و كتاب‌های سینمایی فرانسه چاپ كرده است.

از سال ١٣٨٩ گیتا اصلانی شهرستانی مسئولیت انجمن فرهنگی هنری هم قدم را بر عهده گرفته است و موفق به برگزاری چندین فستیوال فیلم، عكس و نقاشی با همكاری شهرداری پاریس و دانشگاه پاریس ١٠ شده است. امسال گیتا اصلانی شهرستانی در غالب انجمن همقدم با جشنواره خورشید همكاری می كند و بخش فرانسه این جشنواره را به كمك دكتر مژده بویراحمدی (محقق، مورخ و ایران شناس) بر عهده گرفته است. وی در فرانسه موفق به اجرای دو نمایشگاه انفرادی نقاشی نیز شد و برای سال ١٣٩٥ نمایشگاه نقاشی بعدی خود را برگزار خواهد كرد. او همچنین سه فیلم كوتاه ساخته است و در حال به پایان رساندن دو فیلم كوتاه داستانی دیگر است.

پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل «خورشید» به عنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربی در کشور، ۲۲ الی ۲۵ دی ماه سال جاری در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری تهران، واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین جنوبی و چهار راه ولیعصر، نبش خیابان شهید مظفر جنوبی، شماره ۱۱۷۶ برگزار می شود.