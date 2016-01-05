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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۱

از مجموع ۸۵۴ داوطلب؛

۳۱ داوطلب مجلس در خراسان رضوی رد صلاحیت شدند/۱۷ نفر اصراف دادند

۳۱ داوطلب مجلس در خراسان رضوی رد صلاحیت شدند/۱۷ نفر اصراف دادند

مشهد- رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: از مجموع ۸۵۴ داوطلب ثبت نامی در ۱۲ مرکز حوزه انتخابیه خراسان رضوی فقط صلاحیت ۳۱ نفر در بررسی های هیئت های اجرایی تایید نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی صبح سه شنبه با بیان اینکه صلاحیت ۹۶ و چهار دهم درصد داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس در خراسان رضوی تایید شده است بیان کرد: تعداد ۳۱ نفر از نامزد ها شامل چهار نفر از بانوان و همچنین ۲۷ نفر از آقایان صلاحیت آنها از طرف هیئت نظارت در این دوره رد شد.

وی بیان  کرد: از این تعداد ۲۰ نفر شامل دو نفر از بانوان مربوط به حوزه انتخابیه مشهد و کلات بودند که صلاحیتشان برای نامزدی در انتخابات از سوی هیئت های اجرایی رد شد.

وی علت رد صلاحیت این کاندیداها را نقص در مدارک، وجود سوء سابقه و مدارکی دال بر محکومیت قضایی عنوان کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در همین راستا بیان کرد: در دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی نیز از مجموع ۳۷۷ داوطلب ثبت نام شده برای نامزدی انتخابات ۹۰ نفر  و به میزان ۲۴ درصد توسط هیئت های اجرایی رد صلاحیت شدند.

وی یاداور شد: اسامی رد صلاحیت شدگان طی امروز از طریق فرمانداران به این افراد اعلام می شود و نامزد های رد صلاحیت برای شکایت و اعتراض به این موضوع چهار روز فرصت دارند.

صادقی بیان کرد: پیش از این نیز تعداد ۱۷ نفر از داوطلبان انصراف دادند که از این تعداد شش نفر از مشهد، چهار نفر از سبزوار، دو نفر از تربت حیدریه و از هر یک از حوزه های نیشابور، درگز، فریمان و خواف یک نفر را در بر می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از شش میلیون نفر جمعیت خراسان رضوی ۱۸ نماینده از ۱۲ حوزه انتخابیه این استان در مجلس شورای اسلامی  و همچنین هفت نفر از مجموع ۹۹ نماینده دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نمایندگان مردم استان خراسان رضوی خواهند بود.


 

کد مطلب 3017537

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