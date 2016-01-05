به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در دیدار وزیر امور خارجه دانمارک با اشاره به اعدام شیخ نمر؛ رهبر شیعیان عربستان به دلیل انتقاد از دولت ریاض، اظهارداشت: پاسخ انتقاد نباید سربریدن باشد و امیدواریم کشورهای اروپایی که همواره به مسأله حقوق بشر واکنش نشان می‌دهند در این زمینه هم به وظایف حقوق بشری خود عمل کنند.

روحانی با تأکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای روابط خوب با همسایگان، گفت: طبیعی است که جنایت علیه حقوق اسلامی و انسانی، عکس‌العمل افکار عمومی را در پی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: البته دولت عربستان برای این که بر جنایتش نسبت به سربریدن یک رهبر دینی در کشور خود سرپوش بگذارد، دست به اقدام عجیبی زده و رابطه سیاسی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است در حالی که بی‌تردید هیچ‌گاه این گونه اقدامات نمی‌تواند آن جنایت بزرگ را بپوشاند.

رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: ایران بهترین راه حل برای رفع اختلاف بین کشورها را مذاکره و دیپلماسی می‌داند و شرایط امروز منطقه به گونه‌ای است که همه کشورها باید برای مبارزه با تروریسم با یکدیگر همکاری و رایزنی داشته باشند و معتقدیم کشورهای منطقه با اتحاد می‌توانند منطقه را از خطرات تروریسم پاکسازی کنند.

روحانی، مبارزه با تروریسم را یکی از محورهای همکاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دانست و گفت: تهران آمادگی دارد برای مبارزه با تروریسم با دیگر کشورها و از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، همکاری‌ داشته باشد.

وی تأکید کرد: باید برای مبارزه با تروریسم و عاری کردن جهان از افراط و خشونت در چارچوب قطعنامه (wave) مجمع عمومی سازمان ملل، اقدامات و برنامه‌های خود را به صورت هماهنگ ادامه دهیم.

رئیس‌ جمهوری همچنین در ادامه با اشاره به برخی اقدامات ضروری برای ریشه‌کنی تروریسم، اظهار داشت: در مبارزه با تروریسم اول باید کشورهایی که به هر نحو به تروریست‌ها کمک می‌کنند تحت فشار قرار بگیرند. مخفی نیست که چه کشورهایی به گروه‌های تروریستی کمک‌های مالی می‌کنند، چه کسانی از تروریست‌ها نفت می‌خرند و چه کشورهایی سلاح و تجهیزات در اختیار آنها قرار می‌دهند و یا مرزهای خود را برای عبور و مرور تروریست‌ها از گوشه و کنار جهان باز گذاشته‌اند.

روحانی تصریح کرد: مسأله دیگر در مبارزه با تروریسم این است که باید در این موضوع کاملاً جدیت داشته و از همه امکانات تبلیغاتی، اطلاعاتی و عملیاتی خود علیه تروریست‌ها استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: تفاوتی وجود ندارد که فردی که مورد تهاجم تروریست‌ها قرار گرفته دارای چه ملیت، دین و مذهبی است، لذا مهم است که موضع‌گیری‌ واحدی نسبت به همه انسان‌هایی که بی‌گناه کشته می‌شوند، اتخاذ شود.

روحانی همچنین تأکید کرد: اسلام دینی است که صد درصد با ترور و تروریسم مخالف است و باید توجه داشت که قضاوت نادرست برخی از رسانه‌ها نسبت به اسلام باعث می‌شود که تروریست‌ها بتوانند از بین جوامع سربازگیری کنند و این مسأله دامی است که خود تروریست‌ها پهن کرده‌اند و نباید در آن گرفتار شد.

رئیس‌ جمهوری با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم مبنی بر این که کشتن یک انسان بی‌گناه به معنای کشتن همه انسانیت است، اظهار داشت: مسیر دین از مسیر تروریست‌ها جدا است و نباید اجازه داد که برنامه‌های تبلیغاتی در این زمینه در مسیر انحرافی قرار گیرد.

روحانی همچنین کمک به آوارگان را مورد تأکید قرار داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین پناهنده و آواره را پذیرایی می‌کند، اما در عین حال آمادگی داریم در این مورد با سایر کشورها از جمله دانمارک همکاری کنیم.

رئیس‌ جمهوری همچنین حرکت سریع و پرشتاب در توسعه روابط تهران و کپنهاک را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: تقویت روابط دو کشور به نفع منافع دو ملت است و در تقویت صلح و ثبات بین‌المللی نیز تأثیرگذار است.

روحانی هیأت اقتصادی همراه وزیر خارجه دانمارک را نشانه اراده جدی کپنهاک برای توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی با ایران دانست و گفت: از طرف دولت ایران نیز برای توسعه روابط با کشورهای شمال اروپا از جمله دانمارک اراده جدی وجود دارد.

رئیس‌ جمهوری برخورداری از نیروی انسانی مستعد، منابع غنی انرژی، ثبات و امنیت منطقه‌ای، پروژه‌های عظیم صنعتی و بندرگاهی و پیشرفت‌های چشمگیر در علوم و فناوری‌های نو را از جمله ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری در ایران دانست و گفت: امروز فضای کشور ما برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی کاملاً آماده است.

کریستین ینسن وزیر امور خارجه دانمارک نیز در این دیدار که روز سه شنبه انجام شد، با بیان این که دانمارک اهمیت زیادی به توسعه روابط با ایران قایل است اظهار داشت: کپنهاک از تحولات جدیدی که در برنامه‌های اقتصادی دولت ایران به منظور تسهیل همکاری‌های اقتصادی ایجاد شده، استقبال می‌کند.

وزیر امور خارجه دانمارک خاطرنشان کرد: هیأت تجاری همراه من بسیار مشتاق هستند که همکاری های مشترک اقتصادی خود را با طرف ایرانی هر چه زودتر آغاز کنند و به آنها تأکید شده که صرفاً نگاه تجاری به ایران نداشته و باید در زمینه انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک نیز فعالیت داشته باشند.

ینسن در ادامه در خصوص اقدام عربستان در اعدام شیخ نمر نیز گفت: دانمارک اولین کشوری بود این اقدام عربستان را محکوم کرد.

وزیر امور خارجه دانمارک همچنین همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم را مورد تأکید قرار داد و گفت: سیاست دانمارک مبارزه با تروریسم در جهان است و ما به دنبال دنیایی امن برای پیشرفت و توسعه هستیم.

ینسن تصریح کرد: تروریسم خوب وجود ندارد. اسلام مساوی تروریسم نیست و کاملاً با آن مخالف است. اما متأسفانه عده‌ای به نام اسلام سوء استفاده کرده و اقدامات تروریستی انجام می‌دهند بی‌تردید اینگونه افراد گمراه هستند و این موضوعی است که ما به آن تأکید داریم.