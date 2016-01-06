فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز ناخرسندی از بیمهری برخی فعالان محیط زیست به تلاشها و زحمات این یگان، گفت: ما در یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با مجموعا چهار نیرو فعالیت میکنیم. با وجود بحث گستردگی مناطق چهارگانه، با همین تعداد نیرو بازدید از مناطق استان تهران، انجام میشود و به هر صورت حفظ عرصههای طبیعی اولویت ماست.
نقی میرزاکریمی با بیان این که تهران مرکز قاچاق حیات وحش است و بیشترین تخلفات در شهر تهران انجام میشود افزود: در یک سال گذشته یگان حفاظت شهر تهران را فعال کردیم و در این زمینه کشفیات خوبی هم داشتیم. همین دیشب یک مار پیتون را کشف کردیم که درحال حاضر مار پيتون تحويل كلينيک حيات وحش پرديسان شده و پرونده در حال بررسی است و در صورت نداشتن مجوزات لازم به مراجع قضايی معرفی خواهد شد.
وی با اشاره به فروشگاهی که یکی از فعالان حیات وحش در گفتگو با مهر از فروش حیوانات خاص در آن خبر داده بود، گفت: این فعال محیط زیست در گزارش خود مکان فروشگاه را دقیق اعلام نکرده است و در خبر هم نوشته است که مجوزهای محیط زیست را دارد. اگر آن طور که خود ایشان اعلام کردهاند مجوزهای محیط زیست را داشته باشد که دیگر اصلا بحث تخلف مطرح نیست.
میرزاکریمی در پاسخ به نحوه برخورد با مراکز مجاز نگهداری حیات وحش توضیح داد: اگر مراکز و فروشگاهها مجوز داشته باشند کارشناسان محیط زیست ماهیانه از محلهای نگهداری حیات وحش بازدید میکنند، گزارش کارشناسی تهیه میکنند و گزارش را پیگیر میشوند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران درباره خرید و فروش حیات وحش روی فضای مجازی تاکید کرد که خرید و فروش و به طور کلی تخلف در فضای مجازی و هرجای دیگر را پیگیر هستیم.
میرزاکریمی با اشاره به کشفیات و موفقیتهای یگان حفاظت محیط زیست در این زمینه گفت: ما هفته گذشته که در تعطیلات تمام وقتمان را گذاشتیم و کار شناسایی را انجام دادیم و ۴۸ ساعت در عملیات بودیم، توانستیم بزرگترین باند قاچاق پرندگان شکاری را که بیاندازه مهم بود کشف کنیم.
وی با بیان این که «متاسفانه تمامی این پرندگان باارزش، با پلکهایی دوخته شده در پارچه پیچیده شده بودند تا در جریان انتقال به استانهای جنوبی و سپس فروخته شدن به متقاضیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس آسیبی به خود نرسانند» تصریح کرد: در بسیاری از موارد مشابه، عفونت شدید به از دست دادن قدرت بینایی حیوان منجر میشود اما پرندگان توقیف شده سریعا توسط پرسنل یگان حفاظت محیط زیست استان تهران به کلینیک حیات وحش پارک طبیعت پردیسان منتقل شدند و بخیه های پلکشان گشوده شد که خوشبختانه دامپزشک مرکز بازپروری پردیسان پس از معاینات اولیه، به این نتیجه رسید که پلک این پرندگان به تازگی دوخته شده و جز مواردی از عفونت حاشیه پلک، آسیب جدی به چشم آنها وارد نشده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با اعلام این که «همین فعال حیات وحشی که گفته من اعلام میکنم اما محیط زیست اقدامی نمیکند» افزود: حتی در یک مورد ما پوست ببر را از طریق ایشان کشف کردیم. خود ایشان به عنوان خریدار آمد و توانستیم این پوست ببر را در شهر تهران کشف کنیم اما در چند مورد هم به ما از خرید و فروش توله شیر خبر دادند سر قرار رفتیم و حتی در مترو یک نفر را حین قرار دستگیر کردیم ولی شیری وجود نداشت یا دست کم شیر را سر قرار نمیآوردند. یا یک بار هم در فضای مجازی قرار گذاشتیم که به ما شیری را تحویل بدهند و قرارمان در فلکه اول تهرانپارس بود اما نیاوردند.
وی با تاکید بر این که ما همواره پیگیر و آماده دریافت این موضوعات هستیم گفت: الان هم اگر مستنداتی هست به اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران گزارش بشود چرا که ما برای هر خبری نمیتوانیم دستور قضایی بگیریم و وارد شویم. باید روی خبر کار شود، مستند بشود و بعد اگر در منزل باشد باید دستور قضایی لازم را اخذ کنیم و با هماهنگی مراجع قضایی وارد بشویم.
میرزاکریمی در پایان با بیان این که ما با وجود محدودیت نیرو و امکانات کشفیات قابل توجهی داشتهایم که رسانهای هم شده است گفت: مردم و فعالان محیط زیست میتوانند برای گزارش تخلفات در حوزه شهر تهران با شماره ۸۸۸۲۴۵۱۳ اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران یا شمارههای ۷۷۳۵۵۷۸۱-۳ اداره کل محیط زیست استان تهران تماس بگیرند و اخبارشان را اعلام کنند تا ما با متخلفان برخورد کنیم.
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