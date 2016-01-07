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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۹:۴۹

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

جدول قیمت جدید میوه، سبزی و صیفی‌جات در بازار

جدول قیمت جدید میوه، سبزی و صیفی‌جات در بازار

یک مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و تره بار اعلام کرد: اگر مشکل خاصی پیش نیاید، در روزهای آینده  با شیب ملایم کاهش قیمت سبزی و صیفی‌جات مواجه خواهیم بود.

هادی بختیاری در گفتگو با مهر ضمن اعلام نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات در میدان مرکزی میوه و تره‌بار اظهارداشت: هوا در مناطق جنوبی کشور رو به گرم شدن است و همین امر سبب عرضه زیاد و متعادل شدن قیمت محصولات تولیدی در این مناطق می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، اگر مشکل خاصی پیش نیاید، در روزهای آینده  با شیب ملایم کاهش قیمت سبزی و صیفی‌جات مواجه خواهیم بود.

وی  با بیان اینکه وضعیت عرضه محصولاتی مانند پرتقال، سیب و موز بسیار مطلوب است، اضافه کرد: اگر تا پایان سال‌جاری اتفاق خاصی رخ ندهد  ما افزایش قیمتی در این زمینه نخواهیم داشت.

بختیاری ادامه داد: ما با کمبودی در بازار میوه مواجه نیستیم و تنها مشکل‌مان کاهش قدرت خرید مردم است.

وی، قیمت جدید انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات در میدان مرکزی را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:

انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات قیمت هرکیلوگرم به تومان قیمت نوع ممتاز(دست چین)
انار  ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ ۴۵۰۰
انگور شاهرودی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ۳۰۰۰
آناناس ۵۰۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰
به  ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ ۶۰۰۰
پرتقال تامسون جنوب  ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ ۵۵۰۰
پرتقال تامسون شمال ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ۲۵۰۰
پرتقال رسمی  ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ ۲۲۰۰
خرمالو  ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰  ۵۵۰۰
خیار رسمی  ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ۳۲۰۰
خیار گلخانه  ۲۰۰۰ تا  ۲۲۰۰ ۲۷۰۰
سیب لبنانی قرمز و سفید  ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ۴۰۰۰
کیوی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ۳۵۰۰
گریپ فروت توسرخ ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ۳۵۰۰
گلابی درگزی ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ ۶۵۰۰
گوجه فرنگی گلخانه ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ ۴۵۰۰
گوجه فرنگی نو ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ۲۸۰۰
لیموترش سنگی  ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ ۶۰۰۰
لیمو شیرین  ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ۳۰۰۰
موز  ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ ۳۱۰۰
نارگیل ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ ۳۰۰۰
نارنج ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ ۱۴۰۰
نارنگی انشو  ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ۳۰۰۰
نارنگی بندری  ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰  ۷۵۰۰
نارنگی پچ  ۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰ ۲۵۰۰
نارنگی یافا  ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ۳۰۰۰
پیاز  ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ ۲۰۰۰
سیب زمینی  ۵۰۰ تا ۸۰۰ ۱۱۰۰
سبزی جور(آش، قورمه، پلو و کوکو) ۷۰۰ تا ۹۰۰ ۱۱۰۰
سبزی خوردن ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ ۱۵۰۰

 

 

 

 

کد مطلب 3018812

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