هادی بختیاری در گفتگو با مهر ضمن اعلام نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات در میدان مرکزی میوه و ترهبار اظهارداشت: هوا در مناطق جنوبی کشور رو به گرم شدن است و همین امر سبب عرضه زیاد و متعادل شدن قیمت محصولات تولیدی در این مناطق میشود.
به گفته این مقام مسئول، اگر مشکل خاصی پیش نیاید، در روزهای آینده با شیب ملایم کاهش قیمت سبزی و صیفیجات مواجه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه وضعیت عرضه محصولاتی مانند پرتقال، سیب و موز بسیار مطلوب است، اضافه کرد: اگر تا پایان سالجاری اتفاق خاصی رخ ندهد ما افزایش قیمتی در این زمینه نخواهیم داشت.
بختیاری ادامه داد: ما با کمبودی در بازار میوه مواجه نیستیم و تنها مشکلمان کاهش قدرت خرید مردم است.
وی، قیمت جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات در میدان مرکزی را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:
|انواع میوه، سبزی و صیفیجات
|قیمت هرکیلوگرم به تومان
|قیمت نوع ممتاز(دست چین)
|انار
|۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰
|۴۵۰۰
|انگور شاهرودی
|۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
|۳۰۰۰
|آناناس
|۵۰۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰
|۸۵۰۰۰
|به
|۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰
|۶۰۰۰
|پرتقال تامسون جنوب
|۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰
|۵۵۰۰
|پرتقال تامسون شمال
|۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
|۲۵۰۰
|پرتقال رسمی
|۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰
|۲۲۰۰
|خرمالو
|۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰
|۵۵۰۰
|خیار رسمی
|۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
|۳۲۰۰
|خیار گلخانه
|۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰
|۲۷۰۰
|سیب لبنانی قرمز و سفید
|۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰
|۴۰۰۰
|کیوی
|۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
|۳۵۰۰
|گریپ فروت توسرخ
|۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
|۳۵۰۰
|گلابی درگزی
|۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰
|۶۵۰۰
|گوجه فرنگی گلخانه
|۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
|۴۵۰۰
|گوجه فرنگی نو
|۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰
|۲۸۰۰
|لیموترش سنگی
|۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰
|۶۰۰۰
|لیمو شیرین
|۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
|۳۰۰۰
|موز
|۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰
|۳۱۰۰
|نارگیل
|۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰
|۳۰۰۰
|نارنج
|۹۰۰ تا ۱۱۰۰
|۱۴۰۰
|نارنگی انشو
|۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰
|۳۰۰۰
|نارنگی بندری
|۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰
|۷۵۰۰
|نارنگی پچ
|۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰
|۲۵۰۰
|نارنگی یافا
|۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
|۳۰۰۰
|پیاز
|۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰
|۲۰۰۰
|سیب زمینی
|۵۰۰ تا ۸۰۰
|۱۱۰۰
|سبزی جور(آش، قورمه، پلو و کوکو)
|۷۰۰ تا ۹۰۰
|۱۱۰۰
|سبزی خوردن
|۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰
|۱۵۰۰
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