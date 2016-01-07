هادی بختیاری در گفتگو با مهر ضمن اعلام نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات در میدان مرکزی میوه و تره‌بار اظهارداشت: هوا در مناطق جنوبی کشور رو به گرم شدن است و همین امر سبب عرضه زیاد و متعادل شدن قیمت محصولات تولیدی در این مناطق می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، اگر مشکل خاصی پیش نیاید، در روزهای آینده با شیب ملایم کاهش قیمت سبزی و صیفی‌جات مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه وضعیت عرضه محصولاتی مانند پرتقال، سیب و موز بسیار مطلوب است، اضافه کرد: اگر تا پایان سال‌جاری اتفاق خاصی رخ ندهد ما افزایش قیمتی در این زمینه نخواهیم داشت.

بختیاری ادامه داد: ما با کمبودی در بازار میوه مواجه نیستیم و تنها مشکل‌مان کاهش قدرت خرید مردم است.

وی، قیمت جدید انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات در میدان مرکزی را به شرح جدول ذیل اعلام کرد: