راهنمای انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵ و آزمون دانشجو-معلم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ١۴٠۵ شامل مطالب کاربردی درباره انتخاب رشته از جمله تشریح محتوای کارنامه آزمون، آشنایی با بومی گزینی، انواع سهمیه ها، استفاده از انتخاب رشته مجازی و نکته های مهم در انتخاب رشته اصلی امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه منتشر شد.

پیش از این سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی به تفکیک گروه های آزمایشی از صبح امروز یکشنبه ۱۲ مهر از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش ، به منظورِ راهنمایی و کمک به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال ١۴٠۵ (برای رشته های با آزمون) در دسترس متقاضیان قرار گرفته است.

هزینه خرید کارت اعتباری برای سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری ۱۴۰۵ مبلغ ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال (۲۴۵ هزار تومان) است.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه انتخاب رشته مجازی، شانس قبولی خود را مشاهده کنند.

ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ١۴٠۵ در این لینک قابل مشاهده است.