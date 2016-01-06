دعوت ۴ نماینده خراسان شمالی به اردوی آمادگی تیم ملی کشتی پهلوانی

امید علوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلال علیزاده در۶۰ کیلوگرم، حمید الهیان در۷۰ کیلوگرم، احمد جفاکش در۸۰ کیلوگرم ومجتبی کلانتریان در۹۰ کیلوگرم با درخشش در رقابت‌های کشوری کشتی پهلوانی تبریز در اردوی آمادگی تیم ملی کشتی پهلوانی که از ۱۹دی ماه در خانه کشتی تهران آغازمی‌شود حضورخواهند داشت.

وی اظهار کرد: چهار نماینده خراسان شمالی در کنار محمد نادری از زنجان، امید خدمتی ازتهران، احمد رضا میرزاپور و محمد تقی‌نیا از خراسان رضوی، وحید مریمی نصب از کرمان، فردین قهرمانی و جمال میرزایی از همدان، جابرصادق زاده و عبداله قمی از مازندران، پرویز هادی و سیما خلیل زاده از آذربایجان شرقی، اشکان مردانی ازلرستان در این اردو، خود را مهیای حضور در جام جهان پهلوان تختی می‌کنند.

علوی زاده ظهار کرد: امیر عفراتی به همراه دو مربی دیگر که از خراسان شمالی و رضوی به این اردو دعوت می‌شوند، رهبری تیم را بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام جهان پهلوان تختی ۲۴و ۲۵ دی ماه در تهران برگزار می‌شود.