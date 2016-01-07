به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی برنامه عملیاتی آموزش و ترویج کارآفرینی با رویکرد تامین نیاز بازار کار و توسعه مشاغل نو در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار جدید با رویکرد تامین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو و با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و پیشنهاد به شورای عالی اشتغال با حضور پریسا ریاحی؛ مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه و جمعی از نمایندگان دستگاه های ذیربط برگزار شد.

ریاحی با اشاره به برنامه آموزش و ترویج کارآفرینی، آن را جزء برنامه های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم دانست و گفت: در نظر داریم با همکاری دستگاه های مرتبط آن را تدوین کنیم. مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی به جزئیات برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی اشاره و اظهارداشت: طرح حاضر مشتمل بر مفاهیم کلیدی مورد استفاده در برنامه عملیاتی آموزش و ترویج کارآفرینی، ارکان برنامه، وظایف و اختیارات هریک از ارکان و فرایند تهیه برنامه به منظور نظم بخشی به کلیه اقدامات مرتبط با تهیه برنامه عملیاتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های ذیربط ارائه می شود.

وی در ادامه به روش های ارتقای وضعیت کارآفرینی و راه های ترویج آن اشاره کرد و گفت: بر پایه مطالعات انجام شده و بررسی نظرسنجی های صورت گرفته از استان ها محتوا و شیوه های آموزش کارآفرینی و اثربخشی روش های آموزشی نیازمند بازنگری است. علاوه بر این مدیریت کشف خلاقیت ها و استعدادپروری، مدیریت یکپارچه راهبری در حوزه ترویج کارآفرینی، افزایش نهادهای آموزشی، راه های افزایش ریسک پذیری و ارتقای کارآمدی نظام انگیزشی و... از جمله مواردی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد.