ممنوعیت پلاک گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا و عضو این کارگروه با اعلام این خبر، افزود: این تصمیم بر مبنای مصوبه هیات دولت در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۳ مبنی بر تبدیل موتورسیکلت های کاربراتوری به انواع موتورسیکلت های پاک اتخاذ شده و بر مبنای مصوبه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط زیست از مهر ماه سال ۹۵ ممنوعیت پلاک گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری اجرا می شود.

او با تاکید بر اینکه این تصمیم تاثیر بسیار مثبت و قابل توجهی بر کاهش آلاینده های ناشی از تردد موتورسیکلت ها در تهران خواهد داشت، ادامه داد: تصمیم بسیار درستی برای کاهش آلودگی هوا گرفته شده است. موتورسیکلت های کاربراتوری از آلاینده ترین وسایل نقلیه متحرک در تهران و دیگر شهرهای کشور هستند و آزمایش و اندازه گیری دقیق آلاینده ها نشان داده هر موتورسیکلت کاربراتوری ۱۵ میلی گرم آلاینده در هر یک کیلومتر پیمایش تولید می کند این در حالی است که بر اساس استاندارد یورو ۳ این میزان باید ۲ گرم بر هر کیلومتر پیمایش باشد.

این عضو کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در ادامه گفت: اکثریت قریب به اتفاق اعضای کارگروه با ممنوعیت پلاک گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری موافق و معتقد بودند که این تصمیم را نباید به تاخیر انداخت.

به گفته حسینی از آنجا که همه سازمان ها و نهادهای متولی چه در دولت و چه در مدیریت شهری و همچنین پلیس از این تصمیم و عملیاتی شدن آن در کشور دفاع کردند همگرایی آنها در این زمینه منجر به اجرای هر چه بهتر این مصوبه و در نتیجه کاهش و مهار آلاینده های هوا ناشی از موتورسیکلت های کاربراتوری خواهد شد.

به گفته حسینی، موتورسیکلت های انژکتوری از نظر میزان تولید آلاینده وضعیت نسبتا ثابتی دارند و مانند موتورهای کاربراتوری امکان دستکاری در سیستم آنها وجود ندارد و میزان تولید آلاینده در آنها کمتر از ۲ گرم در هر کیلومتر است.