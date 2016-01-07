یوسی کوهن: ایران چالش اصلی موساد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، «یوسی کوهن» در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) از ایران و برنامه هسته ای اش به عنوان اصلی ترین تهدید و چالش بزرگ موساد نام برد.

کوهن با اشاره به توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی افزود: با این توافق، تهدید ایران بیشتر قابل لمس شده است. به ادعای رئیس جدید موساد، ایران به دشمنی خود با اسرائیل ادامه داده و با افزایش توان نظامی و گسترش نفوذش در منطقه، این خطر جدی تر می شود.

یکی از مواضع اتخاذ شده کوهن که نقش مهمی در انتخاب وی به ریاست موساد داشت این بود که با توجه به تضعیف بیشتر وجهه رژیم صهیونیستی در منطقه، باید مشارکت با کشورهای همسایه جدی تر از پیش تلقی شده و بیشتر به آن پرداخته شود.

به اعتقاد وی کشورهای مصر، ترکیه، اردن و یونان می توانند به عنوان ایستگاههای مهم برای تل آویو به شمار آمده و برقراری روابط راهبردی اقتصادی با آنها در راستای منافع اسرائیل خواهد بود.