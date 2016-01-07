عبدالناصر میرچی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه استان البرز هفت منطقه نمونه گردشگری با قابلیت سرمایه گذار دارد، بیان کرد: فرودگاه آزادی، منطقه ایران توسعه، آسمان سو طالقان، کوهسار، چهارباغ، یاس زیدشت و باغستان جزو هفت منطقه نمونه گردشگری استان هستند.

وی در ادامه به ۱۰ منطقه بدون سرمایه گذار در استان اشاره کرد و گفت: این مناطق شامل سیبان دره، طالقان، دیزین، عظیمیه، آسارا، اشتهارد، پارک طبیعت و حیات وحش، برغان سنج، دشت شهرستانک، و گرمدره است که لازم است همه دستگاه های اجرایی نظر خود مبنی بر چگونگی سرمایه گذاری در این مناطق را در یک بازه زمانی ۱۵ تا ۴۵ روزه اعلام کرده تا پس از جمع بندی و تکمیل پرونده، اطلاعات مذکور برای تعیین تکلیف نهایی برای شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.

میرچی بیان کرد: یکی از راههای برون رفت از معضل بیکاری توسعه صنعت گردشگری و بالاخص فعال کردن مناطق نمونه گردشگری است.

وی در ادامه تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه استان در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری را مهم برشمرد و گفت: تحلیل وضع موجود توسعه استان، دلایل تحقق اهداف و موفقیت ها، دلایل عدم تحقق اهداف و ناکامی ها، اولویت بندی فرصت ها و قابلیت ها، اولویت بندی نقاط ضعف و موانع توسعه با واقعیت های موجود در کارگروه تخصصی میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است و نیاز به پیگیری دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز ضمن بیان تاثیرات مثبت گردشگری بر اقتصاد همچنین اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در مورد به رسمیت شناختن و واجد اهمیت دانستن موضوع گردشگری تاکید فراوان دارند.

میرچی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری به استفاده از منافع درآمدزایی و اشتغالزایی گردشگری و اولویت قرار دادن گردشگری به منظور پیشرفت استانی و توسعه مناطق کمتر برخوردار تاکید فراوان دارند، گفت: ایشان به بهره گیری از این پدیده برای معرفی فرهنگ غنی کشور تاکید دارند و استان البرز با دارا بودن جاذبه های گردشگری فراوان قابلیت شناسایی به شکور را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز در پایان، رویکرد دولت در خصوص رشد صنعت گردشگری به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، تبیین فرهنگ انقلاب اسلامی و اشتغال را مطلوب دانست و گفت: رونق صنعت گردشگری به خصوص در شرایط پسا تحریم به منظور برون رفت از شرایط کنونی و رشد و توسعه روز افزون کشور، لزوم پیگیری و همت بیش از پیش مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان در پیش برد این اهداف از اهمیت زیادی برخوردار است.