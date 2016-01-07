  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۱

دبیر ستاد مردمی بزرگداشت شهدای عرفه:

دهمین یادواره ملی شهدای عرفه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود

دهمین یادواره ملی شهدای عرفه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود

دهمین یادواره ملی پاسداشت شهادت سرداررشید اسلام حاج احمد کاظمی و جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه هفته جاری در باغ موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد بزرگداشت شهدای عرفه، سرتیپ پاسداراحمد نوریان با اعلام این خبر افزود:این مراسم به همت خانواده و فرزندان شهدای عرفه و با مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی از جمله معاونت فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول الله(ص)، سازمان بسیج شهرداری تهران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، قرارگاه فضای مجازی سپاه تهران، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و... برگزار می شود.

دبیر ستاد مردمی بزرگداشت شهدای عرفه با اشاره به حضورهمرزمان و مسئولان عالی رتبه نظام در این مراسم، اضافه کرد: اجرای برنامه های فرهنگی، تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم، برپایی نمایشگاه عکس و آثار شهدای عرفه، قرائت پیام خانواده شهدا و... از جمله برنامه های پیش بینی شده در این یادواره است.

سرلشکر پاسدار شهید حاج احمد کاظمی فرماندهوقت نیروی زمینی سپاه پاسداران وهم قطارانش در روز ۱۹ دی سال ۱۳۸۴ حوالی شهرستان ارومیه براثر سقوط هواپیمای نظامی (جت فالکون) به دیدارحق شتافتند و به دلیل همزمانی آن ایام با مراسم عرفه، این شهدا به شهدای عرفه مشهور شدند.

کد مطلب 3019271

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها