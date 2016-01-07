به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد بزرگداشت شهدای عرفه، سرتیپ پاسداراحمد نوریان با اعلام این خبر افزود:این مراسم به همت خانواده و فرزندان شهدای عرفه و با مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی از جمله معاونت فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول الله(ص)، سازمان بسیج شهرداری تهران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، قرارگاه فضای مجازی سپاه تهران، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و... برگزار می شود.

دبیر ستاد مردمی بزرگداشت شهدای عرفه با اشاره به حضورهمرزمان و مسئولان عالی رتبه نظام در این مراسم، اضافه کرد: اجرای برنامه های فرهنگی، تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم، برپایی نمایشگاه عکس و آثار شهدای عرفه، قرائت پیام خانواده شهدا و... از جمله برنامه های پیش بینی شده در این یادواره است.

سرلشکر پاسدار شهید حاج احمد کاظمی فرماندهوقت نیروی زمینی سپاه پاسداران وهم قطارانش در روز ۱۹ دی سال ۱۳۸۴ حوالی شهرستان ارومیه براثر سقوط هواپیمای نظامی (جت فالکون) به دیدارحق شتافتند و به دلیل همزمانی آن ایام با مراسم عرفه، این شهدا به شهدای عرفه مشهور شدند.