  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۳۸

پلیس فرانسه مردی را به ظن ارتکاب حمله انتحاری به قتل رساند

پلیس فرانسه مردی را به ظن ارتکاب حمله انتحاری به قتل رساند

نیروهای امنیتی فرانسه برای جلوگیری از ورود مردی که احتمالا قصد حمله انتحاری به یکی از مراکز پلیس پاریس را داشت، به زور اسلحه متوسل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، یک سال پس از حمله به دفتر مجله موهن «شارلی ابدو» که به کشته شدن ۱۷ نفر منجر شد، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه وعده داد که در اقدامی بی سابقه ۵۰۰۰ نفر را به شمار نیروهای پلیس این کشور اضافه خواهد کرد.

اما به مجرد پایان سخنرانی دلگرم کننده وی خبری مبنی بر قتل یک فرد مهاجم که در حین تلاش برای ورود به یک مرکز پلیس در شمال شهر «پاریس» هدف تیراندازی نیروهای پلیس قرار گرفت، رعب و وحشت را به دل مردم فرانسه حاکم کرد.

 به گفته رسانه ها، مرد مهاجم در حین ورود به مرکز پلیس مجهز به چاقو و وسیله ای شبیه به کمربند انفجاری بوده است.    

فرانسه در اواخر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) نیز شاهد حملات تروریستی بود که جان ۱۳۰ نفر از شهروندان پاریسی را گرفت.

تاکنون اطلاعاتی در باره هویت فرد مهاجم و احتمال وابستگی وی به یکی از گروه های تروریستی منتشر نشده است.  

کد مطلب 3019476
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها