دیدارقائم مقام ظریف باوزیرخارجه کویت/انتقاد از افزایش تنش درمنطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز پنجشنبه با معاون اول نخست وزیر و وزیرخارجه کویت دیدار و گفت و گو کرد.

سرمدی در این دیدار با اشاره به نقش مثبت ایران در تحولات منطقه،به تلاش برخی کشورها برای تزریق تشنج و ناامنی و ایفای نقش مخرب در منطقه پرداخته و این گونه اقدامات را مخل امنیت منطقه دانست.

قائم مقام وزیر امور خارجه گفت همه کشورها در برقراری صلح و امنیت منطقه مسئولیت داشته و لازم است به مسئولیت خود عمل و از تشنج آفرینی پرهیز کنند.

سرمدی افزود: اقدام عده ای در حمله به سفارت و کنسولگری عربستان مردود بوده و رئیس جمهوری اسلامی ایران در این رابطه دستورات لازم و اکید را برای پیگیری و برخورد صادر کرده است.

آقای سرمدی گفت: ایران تروریسم و افراطی گری را مشکل اول منطقه می داند و در مبارزه با این پدیده پیشتاز است اما برخی از کشورها از تروریسم استفاده ابزاری کرده و از آن در جهت پیشبرد منافع خود استفاده می کنند.

قائم مقام وزیر خارجه ایران افزود: اعدام یک شخصیت مذهبی و آزادیخواه نشان از استیصال بوده و موجب افزایش تشنج در منطقه شده است و این مسئولیت همه کشورهاست که جلوی اقدامات تحریک آمیز را بگیرند.