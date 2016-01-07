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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۵۳

دیدارقائم مقام ظریف باوزیرخارجه کویت/انتقاد از افزایش تنش درمنطقه

دیدارقائم مقام ظریف باوزیرخارجه کویت/انتقاد از افزایش تنش درمنطقه

قائم مقام وزیر خارجه ایران گفت: اعدام یک شخصیت مذهبی و آزادیخواه نشان از استیصال بوده و موجب افزایش تشنج در منطقه شده است و این مسئولیت همه کشورهاست که جلوی اقدامات تحریک آمیز را بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز پنجشنبه با معاون اول نخست وزیر و وزیرخارجه کویت دیدار و گفت و گو کرد.

سرمدی در این دیدار با اشاره به نقش مثبت ایران در تحولات منطقه،به تلاش برخی کشورها برای تزریق تشنج و ناامنی و ایفای نقش مخرب در منطقه پرداخته و این گونه اقدامات را مخل امنیت منطقه دانست.

قائم مقام وزیر امور خارجه گفت همه کشورها در برقراری صلح و امنیت منطقه مسئولیت داشته و لازم است به مسئولیت خود عمل و از تشنج آفرینی پرهیز کنند.

سرمدی افزود: اقدام عده ای در حمله به سفارت و کنسولگری عربستان مردود بوده و رئیس جمهوری اسلامی ایران در این رابطه دستورات لازم و اکید را برای پیگیری و برخورد صادر کرده است.

آقای سرمدی گفت: ایران تروریسم و افراطی گری را مشکل اول منطقه می داند و در مبارزه با این پدیده پیشتاز است اما برخی از کشورها  از تروریسم استفاده ابزاری کرده و از آن در جهت پیشبرد منافع خود استفاده می کنند.

قائم مقام وزیر خارجه ایران افزود: اعدام یک شخصیت مذهبی و آزادیخواه نشان از استیصال بوده و موجب افزایش تشنج در منطقه شده است و این مسئولیت همه کشورهاست که جلوی اقدامات تحریک آمیز را بگیرند.

کد مطلب 3019502

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