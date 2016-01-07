تألیفات قرآنی در ایران بالاتر از سایر کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی ظهر پنج‌شبه در همایش «یاسین در آینه معرفت» که با حضور آیت الله سبحانی در دارالقرآن علامه طباطبایی در قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: مذاهب مختلف اسلامی مدعی هستند که پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) توجه کمتری به قرآن کریم دارند و تأکید آن‌ها برر روی کتب روایی و حدیثی است در صورتی که آثار منتشر شده در کشورمان در حوزه موضوعات قرآنی بیشتر از سایر کشورهای اسلامی است.

وی با بیان اینکه در حوزه معارف قرآنی تألیف‌های بسیاری در کشورمان صورت گرفته است، ادامه داد: تحقیقی در سال‌های گذشته در خصوص مجموعه آثار منتشر شده در جهان اسلام صورت گرفت و تألیفاتی که در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در حوزه قرآن کریم صورت گرفت شمارش شد که بالاترین آمار منتشر شده در کشور ایران بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، بیان داشت: این آمار نشان داد که پیروان مکتب تشییع به قرآن کریم اهتمام ویژه‌ای دارند و آمار انتشارات سایر کشورهای اسلامی با فاصله معناداری بعد از ایران قرار دارد.

وی عنوان داشت: امروز در اکثر موزه‌های بزرگ دنیا قرآن‌هایی به خط استادان ایرانی با تذهیب کاری‌های ایرانیان وجود دارد و در حقیقت گنجینه‌های معتبر این موزه‌ها همین قرآن‌ها هستند.

مسجد جامعی، عنوان داشت: در بین شهرهای کشورهای اسلامی بیشتر آثار چاپی در زمینه موضوعات قرآنی در شهرهای تهران و قم بوده است و شهرهای بیروت و اسلام آباد و قاهره بعد از آن قرار دارند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، تأکید کرد: از شمارش آثار منتشر شده قرآنی این ادعا که ارتباط شیعیان با قرآن کریم کم است ارزش خود را از دست می‌دهد و ما معتقدیم که به فرموده پیامبر(ص) قرآن و اهل بیت(ع) تکمیل کننده هم و در کنار یکدیگر قرار دارند.