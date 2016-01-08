به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر یاراحمدی عصر جمعه در نشست کمیته برنامهریزی جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در استان بوشهر اظهار داشت: آئین افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در استان بوشهر ساعت ١٦ روز سهشنبه ٢٢ دیماه در بوشهر برگزار میشود.
دبیر جشنواره استانی سی و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در بوشهر با اشاره به انتشار برنامه اجرایی این جشنواره از اجرای شش نمایش در تئاتر شهر بوشهر خبر داد و افزود: شش گروه نمایشی از استانهای تهران، اصفهان، تبریز و چهارمحال بختیاری در مدت چهار روز در تئاتر شهر بوشهر به اجرای نمایش خواهند پرداخت.
خاطرهگویی پیشکسوتان تئاتر
وی از اجرای نمایشهای این جشنواره در سالن اصلی و پلاتوی استاد صغیری تئاتر شهر بوشهر خبر داد و بیان کرد: در حاشیه نخستین جشنواره استانی سی چهارمین جشنواره بین المللی تاتر فجر، پیشكسوتان هنر نمایش در استان بوشهر به بیان خاطرات خود خواهند پرداخت.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر از برگزاری آیین افتتاحیه سیو چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در استان بوشهر با حضور مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارشنبه ۲۲ دی ماه خبر داد و گفت: جشنواره تئاتر فجر بوشهر با اجرای نمایش «متاستاز» به نویسندگی و کارگردانی علیاصغر دشتی در تئاتر شهر بوشهر آغاز به کار خواهد کرد.
وی از اجرای نمایشهای «رابینسون کروزوئه» به نویسندگی نینا دینترونا و جیاکومو روایچیو و کارگردانی علی رضا کوشک جلالی از تبریز ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز ۲۱ دی ماه در سالن اصلی مجتمع تئاتر شهر بوشهر خبر داد و بیان کرد: نمایش «سرگیجه» به کارگردانی پویا صادقی از تهران ساعت ۱۷ و ۱۹ پنجشنبه ۲۳ دیماه در پلاتوی استاد صغیری اجرا میشود و در این روز نمایش «دونِ کفترام نذریه» به نویسندگی و کارگردانی کاوه مهدوی از تهران ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری به روی صحنه میرود.
یاراحمدی افزود: پنجشنبه ۲۴ دیماه در آخرین روز اجرای نمایشهای جشنواره، نمایش «و صدا این همیشه ترسان» به نویسندگی مسلم سلیمانیان و کارگردانی مصطفی محمدی دوست و هوشنگ عزیزی پور از چهارمحال و بختیاری ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری و نمایش «هفتخوان هملت» به کارگردانی محمدجواد سجادی از اصفهان در ساعتهای ۱۷ و ۱۹ در پلاتوی استاد صغیری به روی صحنه میرود.
اجرای دو نمایش خیابانی و یک نمایشنامه خوانی
وی از اجرای دو نمایش خیابانی و یک نمایشنامه خوانی از استان بوشهر در حاشیه این جشنواره خبر داد و افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته برای حضور این تولیدات زمینه اجرای آثار هنرمندان بوشهر در كنار سایر هنرمندان كشور بهوجود آمده است.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر برگزاری نمایشگاههای تخصصی کتاب تئاتر، عکس و پوستر تئاتر را از برنامه های جنبی نخستین جشنواره تئاتر فجر استانی بوشهر برشمرد و تاکید کرد: امسال برای اولین بار بوشهر میزبان بخشی از جشنواره بینالمللی تئاتر فجر است که با مشارکت سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری بوشهر و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار میشود.
وی اضافه کرد: امیددواریم با استقبال پر شور مردم هنردوست بوشهر از این نمایش ها شاهد برگزاری هر چه باشكوه تر این جشنواره در استان بوشهر باشیم.
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