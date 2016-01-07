سئول ارسال موشکهای هسته ای آمریکا به شبه جزیره کره را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه اعلام کرد: به فاصله یک روز پس از طرح ادعای همسایه شمالی مبنی بر آزمایش موفقیت آمیز بمب هیدروژنی از تلاش دولت سئول برای جلب رضایت واشنگتن به استقرار تسلیحات راهبردی آمریکا در شبه جزیره کره سخن گفت.

رویترز نوشت: آمریکا ادعای کره شمالی را به چالش کشیده و می گوید بمبی که به تازگی آزمایش کرده آن قدرها هم که دولت پیونگ یانگ ادعا می کند پیشرفته نیست با این حال احتیاط حکم می کند که تدابیر امنیتی و همچنین تحریم های بیشتری علیه این کشور اعمال شود.

در همین راستا، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا و «پارک گئون های» همتای کره جنوبی تماس تلفنی با یکدیگر داشته اند تا گزینه های پیش رو را برای مواجهه با آنچه که تهدید کره شمالی می خوانند، بررسی کنند.

با این حال، به نظر بعید می رسد که آمریکا بار دیگر موشک های هسته ای تاکتیکی خود را که در سال ۱۹۹۱ از کره جنوبی خارج کرد به این کشور بازگرداند.

علاوه بر این، دست دولت واشنگتن در اتخاذ گزینه های نظامی کاملا بسته است چرا که به عقیده کارشناسان، افزایش تنش ها در منطقه آسیای شمال شرقی نه تنها به درگیری مستقیم بین کره شمالی و جنوبی منجر خواهد شد بلکه خطر رویارویی چین با آمریکا و متحد منطقه ای آن یعنی ژاپن را هم به دنبال خواهد داشت.

به هرحال، دیروز چهارشنبه «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا با «هان مین کو» همتای کره جنوبی خود دیدار کرد تا بر تعهد آمریکا برای دفاع و حمایت از این کشور درمقابل همسایه شمالی اش تاکید کند.