به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای روسی طی ۲۴ ساعت گذشته به زیرساخت‌های سوخت، انرژی و حمل و نقل مورد استفاده ارتش اوکراین و سایت‌های استقرار آنها حمله کردند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: هواپیماهای عملیاتی/تاکتیکی، پهپادهای تهاجمی، نیروهای موشکی و توپخانه گروه‌های نیروهای روسی به تأسیسات زیرساخت سوخت، انرژی و حمل و نقل مورد استفاده ارتش اوکراین، یک ایستگاه رادار دفاع هوایی، کارگاه‌های مونتاژ و سایت‌های نگهداری پهپادها و قطعات آنها و همچنین مناطق استقرار موقت تشکیلات مسلح اوکراینی و مزدوران خارجی در ۱۵۹ مکان حمله کردند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای پدافند هوایی روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۲۰ پهپاد اوکراینی، هشت بمب هوشمند و چهار موشک HIMARS ساخت آمریکا را رهگیری و منهدم کردند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: توانایی‌های پدافند هوایی، هشت بمب هوایی هدایت‌شونده، چهار موشک از سامانه موشکی چندمنظوره HIMARS ساخت آمریکا و ۱۱۲۰ پهپاد بال ثابت را سرنگون کرد.

بر اساس آخرین داده‌های مربوط به عملیات ویژه نظامی در اوکراین که توسط وزارت دفاع روسیه منتشر شده است، ارتش اوکراین طی ۲۴ ساعت گذشته تقریباً ۱۳۵۵ سرباز را در نبرد با نیروهای روسی در تمام مناطق خط مقدم از دست داده است.