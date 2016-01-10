«جنگ ستارگان» فاتح بازار بریتانیا هم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، «نیرو بیدار میشود» با شکست دادن «جیمز باند» پرفروشترین فیلم بریتانیا و ایرلند شد.
این فیلم که تاکنون رکوردهای مختلفی به جای گذاشته، نام خود را به عنوان پرفروشترین فیلم در تاریخ سینمای بریتانیا و ایرلند ثبت کرد. جدیدترین آمار حکایت از این دارد که کمپانی دیزنی با گذشت ۲۰ روز از اکران فیلم هفتم «جنگ ستارگان» روز جمعه از مرز ۱۰۳ میلیون پوند که رکورد «اسکایفال» فیلم قبلی جیمز باند بود، گذشت.
این در حالی است که «اسکای فال» در ۶۶ روز به این آمار فروش دست یافته بود.
«نیرو بیدار میشود» که اوایل هفته پیش به فروش ۱۰۰ میلیون پوند رسیده بود و دومین فیلم پرفروش بریتانیا شده بود، اکنون در صدر فروش نشسته است.
قسمت هفتم این اپرای فضایی در تاریخ ۱۷ دسامبر پرفروش ترین آخر هفته افتتاحیه یک فیلم را رقم زد و اولین فیلمی شد که در یک هفته به رکورد فروش ۵۰ میلیون پوند رسید. این فیلم با فروش ۹.۷ میلیون پوند در یک روز، اولین فیلمی شد که به فروشی در این حد در یک روز دست یافت.
در این فیلم هریسون فرورد، مارک همیل، کری فیشر، آدام درایور، دیزی ریدلی و جان بویگا بازی میکنند.
فیلم «جنگ ستارگان» تاکنون نامزد جوایزی هم شده و در حالی که در فهرست جوایز منتقدان فیلم آمریکا قرار گرفت، آکادمی هنرهای تلویزیونی و سینمایی بریتانیا (بفتا) نیز روز پنجشنبه این فیلم را در چهار بخش موسیقی، طراحی تولید، صدا و جلوههای ویژه بصری نامزد کرده است.
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