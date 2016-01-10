مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: بر اساس تحلیل داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز یکشنبه سامانه بارشی در سواحل دریای خزر به ویژه در سواحل مرکزی و شرقی، دامنه‌های البرز شرقی، شمال شرق و شرق کشور فعال بوده و سبب بارش برف و باران و وزش باد در این مناطق خواهد شد.

احد وظیفه افزود:‌ امروز همچنین بارش‌ها در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی شدت بیشتری خواهد داشت.

به گفته وی این سامانه اوایل وقت روز دوشنبه از مرزهای شرقی کشور خارج شده و جو پایداری در غالب مناطق کشور حاکم خواهد شد. امروز در برخی مناطق شمال شرق و شرق و جنوب غرب کشور و روز یکشنبه در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با اعلام این که امروز یکشنبه و اوایل وقت فردا دوشنبه، در نیمه شرقی کشور کاهش دما پیش‌بینی می‌شود، گفت: این کاهش دما در شمال شرق کشور محسوس است.

به گفته وظیفه، دریای خزر و خلیج فارس امروز مواج پیش بینی شده است و با گذر امواج تراز میانی از آسمان کشور روز سه‌شنبه در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات مرکزی زاگرس، ارتفاعات البرز و روز چهارشنبه در برخی مناطق جنوب و جنوب شرق کشور افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

هوای تهران امروز نیمه ابری و همراه با بارش پراکنده و در پاره‌ای نقاط مه صبحگاهی، به تدریج کاهش ابر و وزش باد پیش‌بینی شده است و فردا نیز تهران کمی ابری در پاره‌ای نقاط مه صبحگاهی و در بعضی ساعات همراه با وزش باد و افزایش ابر خواهد بود.

کمترین و بیشترین دمای هوای پایتخت صفر و ۸ درجه سانتیگراد اعلام شده است.