هشدار نارنجی بارش باران در خوزستان صادر شد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار سطح نارنجی بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش‌یابی صادر شده و پیرو هشدار زرد شماره ۹، تقویت سامانه بارشی از اواسط وقت فردا تا اوایل وقت سه‌شنبه پیش‌بینی می‌شود.

وی توضیح داد: این سامانه موجب رگبار و رعدوبرق، وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندبادهای لحظه‌ای در اغلب نقاط استان خواهد شد و بیشترین فعالیت آن در مناطق شمالی، شرقی، شمال‌شرقی، جنوب‌شرقی، مرکزی و ارتفاعات است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط استان وجود دارد و در سایر مناطق نیز وقوع بارش‌های نقطه‌ای دور از انتظار نیست.