به گزارش خبرگزاری مهر رئیس اداره محیط زیست شهرستان فراشبند گفت: آذر ماه امسال طی گزارش واصله از همیاران محیط زیست فراشبند با خبر شدیم که ۵ نفر از شکار چیان حرفه ای شهرستان با یک دستگاه خودرو پاترول عازم منطقه شکار ممنوع دالان شده اند.

مهرزاد جهان پور افزود: به محض دریافت خبر، بلافاصله محیط بانان واحد، در محل مورد نظر حاضر و جاده را بستند. خودرو متخلفان در ساعت ۱۶ زمانیکه هوا کاملا تاریک شده بود قصد خارج شدن از منطقه را داشتند که خودرو آنان توسط ماموران محیط زیست متوقف شد، در این هنگام ۲ نفر از متخلفان با ۲ قبضه اسلحه متواری شده و ۳ نفر دیگر با ماموران درگیر شدند، پس از چند دقیقه یکی از متخلفان که در لحظه اول فرار کرده بود مجددا در محل حاضر و با ماموران درگیر شد سرانجام پس از حدود نیم ساعت درگیری ۳ نفر از متخلفان با یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دستگیر و لاشه ۲ راس میش وحشی کشف و ضبط شد.

جهانپور افزود: در هنگام انتقال خودرو متهمان به فراشبند، ماموران محیط زیست متوجه تماس یکی ازمتخلفان با دوستانش در شهرستان فراشبند شدند که درخواست کمک داشت، که بلافاصله با دادستان فراشبند و رئیس پلیس اطلاعات و امنیت فراشبند تماس و موضوع گزارش شد و با دستور پلیس اطلاعات، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فراشبند در مسیر انتقال متهمان به ماموران محیط زیست ملحق شده و متخلفان ساعت ۲۲:۳۰ شب تحویل دادستان دادسرای فراشبند شدند.

تا این لحظه متخلفان فراری به دستور دادستان، خود را به پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی معرفی نموده و ۲ قبضه اسلحه سیمینوف غیرمجاز نیز تحویل پلیس اطلاعات داده اند. ضمنا در گوشی تلفن همراه یکی از متخلفان لاشه ۳ راس قوچ و ۲ راس میش وحشی شکار شده در حالیکه شکارچیان با اسلحه خود درمیان لاشه ها ایستاده اند موجود بوده، همچنین شناسائی متخلفان به دستور دادستان آغاز شده است.