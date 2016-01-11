شایعه درگذشت حمید سبزواری تکذیب شد

محسن ممتحنی (سبزواری) پسر حمید سبزواری صبح امروز دوشنبه ۲۱ دیماه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار تاسف از پخش مجدد خبر نادرست در برخی سایتهای خبری، حال عمومی پدرش را رضایتبخش خواند.
وی گفت: استاد سبزواری هم اکنون در بستر خود در بیمارستان در حال استراحت هستند و حال عمومیشان رضایتبخش است.
از روز گذشته شایعات مختلفی در نرمافزارهای اطلاعرسانی و حتی سایتهای خبری در مورد درگذشت استاد سبزواری مطرح شده بود.
صبح امروز دوشنبه این خبر به اشتباه از یکی از بخشهای خبری رادیو و شبکه خبر تلویزیون به صورت خبر فوری و بدون ذکر منبع اعلام شد . ممتحنی ضمن ابراز تأسف از اینگونه اطلاعرسانی از رسانههای رسمی خواستار توقف انتشار این شایعه شد.
استاد حمید سبزواری از دو هفته پیش به دلیل خونریزی معده در بیمارستان بستری شد و هم اکنون تحت مداوا قرار دارد. البته این بیماری یک ماهی است که ایشان را درگیر کرده است، اما به دلیل نداشتن نشانههای بیرونی، خانواده او متوجه این مسئله نشده بودند تا اینکه به دنبال ضعف شدید او را به دکتر و در نهایت بیمارستان منتقل کردند.
در مدت بستری بودن حمید سبزواری در بیمارستان، برخی از مسئولان و شاعران از وی عیادت کردند.
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