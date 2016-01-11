کمال اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، فراهم کردن زیرساخت‌های حمایت از نخبگان را یکی از برنامه‌های کمیسیون فرهنگی و پژوهشی بنیاد ملی نخبگان برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن این زیرساخت‌ها، زمینه برای موفقیت بیشتر نخبگان حوزوی مهیا می‌شود.

وی با اشاره به گلایه‌های مطرح شده در مورد معیارهای حمایت از نخبگان بر اساس اعداد و ارقام، از اصلاح آئین نامه های موجود برای توسعه حوزه نخبگانی خبر داد.

اکبری با ابراز خرسندی از تشکیل مرکز نخبگان حوزوی در حوزه‌های علمیه، اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی و پژوهشی بنیاد ملی نخبگان با تدوین سازوکارها و آئین نامه‌ها در تلاش است که از نخبگان حوزوی حمایت جدی داشته باشد.

وی بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی را لازمه تحول در این عرصه دانست و ابراز امیدواری کرد که بنیاد نخبگان با حمایت از نخبگان حوزوی و دانشگاهی، مسیر تحول علمی در عرصه علوم انسانی را فراهم کند.