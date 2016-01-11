به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رحماندوست در گفتگو با روابط عمومی مدیریت فرهنگی- هنری منطقه ۱۰ با اشاره به این‌که همه کتاب‌ها قابلیت تبدیل شدن به کتاب گویا را دارند گفت: کتاب گویا همان کتاب است. کسانی که به دلیل مشغله‌های کاری فرصت مطالعه ندارند یا آن دسته از افرادی که حوصله کتاب خواندن ندارند یا کم‌سواد هستند می توانند از این نوع کتاب‌ها استفاده کنند.

به گفته نویسنده «قصه دوتا لاکپشت تنها» افراد کم حوصله و کم سواد و آنان که مشغله دارند را تنها مخاطبان کتاب صوتی ندانست و افزود: حتی کسانی که خوش سلیقه‌اند و اهل هنر و فرهنگ هم می‌توانند مخاطب کتاب صوتی باشند و این خوش‌سلیقگی آنها به استفاده بهینه‌شان از وقت برمی‌گردد. چه اشکالی دارد وقتی من رانندگی می‌کنم، از شنیدن یک صدای خوش که بخش‌هایی از یک کتاب را برای من می‌خواند لذت ببرم!؟

رحماندوست به چگونگی خوانش کتاب‌های گویا اشاره و بیان کرد: من زمانی به عضویت کتابخانه نابینایان با عنوان «عصای سفید» درآمدم و بخشی از کتاب‌های خود را برای افراد نابینا به کتاب صوتی تبدیل کردم. آنجا بود که متوجه شدم دو نوع اجرا می‌تواند وجود داشته باشد: نوعی از صداپیشگی بدون هیچ حسی؛ در این نوع، شما به مخاطب این امکان را می‌دهید که خودش تصمیم بگیرد و تصویرسازی کند و نوع دیگری از خوانش کتاب هم هست که حس و برداشت گوینده را به شنونده منتقل می‌کند و خود من در دسته دوم، جا می‌گیرم وهنگام خواندن کتاب به جمله‌ها حس و شخصیت می‌دهم.

شاعر مجموعه «پنج‌تا انگشت بودند که...» با اشاره به کنگره‌ای که در لندن برگزار شد گفت: برگزارکنندگان این همایش می خواستند به این نتیجه برسند که کتاب یا روزنامه، کالای بسیار گرانی است؛ چون بخش زیادی از جنگل و طبیعت از بین می‌رود تا کاغذ تولید شود. پس بهتر است جامعه را به سمت نشر دیجیتال سوق دهیم گرچه این مساله، تاثیری در مصرف کاغذ نداشته است. بگذریم که در دنیای امروز، یکی از شاخصه‌های توسعه، میزان مصرف کاغذ در یک جامعه است.

رحماندوست، قصه‌گویی را مادر کتاب صوتی دانست و افزود: قصه گویی، مادر گسترش مطالعه است و ما باید قصه‌گویی را ترویج کنیم. کتاب گویا، برگرفته از قصه‌گویی ماست و چه خوب که فرهنگسرای عطار به فکر برگزاری جشنواره تولید کتاب‌های صوتی کودکان و نوجوانان افتاده است.

مترجم «شازده کوچولو» همچنین از نویسندگان و ناشران خواست تا بدون دغدغه اجازه دهند آثارشان به صورت کتاب گویا منتشر شود. این کار نه تنها باعث افت فروش کتاب‌های کاغذی آنها نمی‌شود که بر این میزان می‌افزاید.