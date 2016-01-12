والیبالیست های گلستانی در مسابقات ساحلی کارگران کشور قهرمان شدند

فریدون یلقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت های والیبال ساحلی کارگران کشور به مناسبت بزرگداشت شهدای کارگر استان هرمزگان روز گذشته در بندر خمیر استان هرمزگان با قهرمانی ورزشکاران گلستانی به پایان رسید.

یلقی افزود: در این مسابقات تیم ابراهیم سن سبلی از شهرستان آق قلا و رحمان رئوفی از گنبدکاووس توانستند با شکست حریفان به مقام قهرمانی دست یابند.

وی خاطرنشان کرد: این دوره از رقابت ها با هدف انتخاب نفرات برتر برای شرکت در رقابت های قهرمانی سال ۲۰۱۷ کارگران جهان در کشور لیتوانی برگزار شد.

وی همچنین از دعوت دو ورزشکار آق قلا به اردوی تیم ملی فوتوالی خبر داد و گفت: دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی فوتوالی کشور برای حضور در مسابقات ساحلی ویتنام بهمن ماه امسال در آبادان برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان آق قلا افزود: به همین منظور ۸ بازیکن منتخب اردوی تمرینی به تیم ملی فوتوالی دعوت شده اند که اسامی احمد شادان و حامد شادان از شهرستان آق قلا در بین دعوت شدگان به چشم می خورد.

یلقی خاطرنشان کرد: بازی های ساحلی آسیا شهریور ماه سال آینده در ویتنام برگزار خواهد شد.

وی از دعوت فوتبالیست آق قلا به اردوی تیم ملی خبر داد و بیان کرد: محمدرضا کیانی از شهرستان آق قلا یکی از ۲۶ بازیکنی است که به اردوی تیم ملی زیر ۱۴ سال فوتبال دعوت شده و در روزهای آینده باید خود را به کادرفنی تیم ملی معرفی کند.