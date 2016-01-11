به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین علی‌نیا ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: برای اجرای پروژه‌های بالای یک میلیارد تومان در خراسان شمالی باید کمیسیون تشکیل و پس از آن برای اجرای پروژه‌ها تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: از اجرای طرح‌های کارشناسی نشده در استان به شدت جلوگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: شهریورماه سال جاری با حضور نمایندگانی از دفتر مقام معظم رهبری در خراسان شمالی بودجه‌ای حدود ۱۸۰میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه تمام مصوب شده سفر رهبری به استان تخصیص داده شد.

وی گفت: این میزان اعتبار برای ۲۵۶پروژه مصوب سفر رهبری به استان خراسان شمالی بوده است.

علی نیا با اشاره به تصویب ۲۵پروژه در سفر دولت یازدهم به خراسان شمالی گفت: مجموع اعتبارات این تعداد پروژه ۶۲۵میلیارد تومان بوده که از این میزان۳۴۲میلیارد تومان برای سال جاری و۲۸۳میلیارد تومان نیز برای سال ۹۵در نظر گرفته شده است.

به گفته وی از میزان اعتبارات سال جاری حدود ۳۳درصد معادل ۱۱۵میلیارد تومان تاکنون تخصیص داده شده است.

علی نیا در خصوص آخرین وضعیت راه‌های روستایی استان نیز گفت: از محل سفر رهبری به خراسان شمالی اخیرا ۳۰میلیارد تومان برای ۲۳ پروژه راه روستایی ابلاغ شد، که ۱۰۰درصد آن تخصیص داده می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر ساخت۴۸۰کیلومتر راه روستایی در حال انجام است که ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

علی نیا افزود: از این میزان۲۷۰کیلومتر آماده آسفالت است که با مساعد شدن شرایط جوی تا اوایل سال آینده عملیات آسفالت انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین از ابتدای امسال تاکنون ۸۰کیلومتر راه روستایی در خراسان شمالی آسفالت، ۴۸.۵کیلومتر روکش و ۴۲کیلومتر راه اصلی روستایی روکش شده است.

علی نیا عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده تا انتهای سال ۹۵هر روستا در استان یک راه آسفالت خواهد داشت.

وی با اشاره تخصیص اعتبار به دو سد مرزی سومبار و چندیر اظهار کرد: در سفر دولت یازدهم به استان ۵۵میلیارد تومان به سد سومبار تخصیص داده شد که اکنون با پیشرفت۵۶ درصد در سال آینده آبگیری خواهد شد.

وی گفت: سد چندیرنیز از وعده‌های دولت یازدهم در سفر به خراسان شمالی بود که ۴۵میلیارد تومان به این سد تخصیص داده شد و اکنون ۵۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علی نیا افزود: احداث منطقه ویژه اقتصادی در خراسان شمالی نیز در محل مورد نظر موافقت شد که مقرر شد اداره کل منابع طبیعی با همکاری ثبت اسناد و املاک استان وضعیت منطقه را بررسی و تحویل پتروشیمی دهند.

علی نیا در خصوص جانمایی ترمینال جدید مرکزی استان نیز گفت: هشت ماه گذشته جانمایی جدید ترمینال مرکزی در شورای ترافیک خراسان شمالی مصوب شد که در انتهای شهر بجنورد به سمت مشهد احداث شود.

وی افزود: برای این موضوع نیز مقداری زمین به شهرداری اختصاص بجنورد اختصاص داده شد و تامین اعتبار این پروژه نیز به عهده استانداری است، اما به دلیل وجود تعداد بسیار مالکین در این محل تاکنون اعتبار مورد نیاز پیش بینی نشده است.

علی نیا گفت: با وجود ترمینال مرکزی در شهرستان بجنورد، دو ترمینال دیگر نیز درغرب و جنوب استان احداث خواهد شد.

معاون هماهنگی امور استانداری خراسان شمالی افزود: در حال حاضر دو هزار و ۷۴۸پروژه نیمه تمام در حال کار در استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان بیش از ۹۱۷ هزار نفر جمعیت دارد.