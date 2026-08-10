به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان امروز دوشنبه ۱۹ مرداد در روز نخست رقابت‌های لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، با نتیجه ۱۹ بر ۱۵ مقابل مغولستان به پیروزی رسید و با نتیجه ۲۲ بر ۶ قزاقستان را شکست داد و به فینال صعود کرد.

ملی‌پوشان ایران در مرحله فینال روز نخست ساعت ۱۶:۲۵ به مصاف کره جنوبی خواهند رفت.

محمد مهدی رحیمی، سید محمد غفاری، محمد بصیر مومنی، صارم جعفری و آرگن میناسیانس بازیکنان تیم ملی آقایان در این مسابقات هستند.

برنامه ‌کامل ملی‌پوشان ایران به شرح زیر است:

۲۰ مرداد ( روز دوم )

ایران - چین ساعت ۱۰:۲۵

ایران - قزاقستان ساعت ۱۲:۰۵



۲۱ مرداد ( روز سوم )



ایران - مغولستان ساعت ۱۰:۲۵

ایران - ژاپن ساعت ۱۲:۰۵



۲۳ مرداد ( روز چهارم )

ایران - مغولستان ساعت ۱۰:۲۵

ایران - قزاقستان ساعت ۱۲:۰۵



۲۴ مرداد ( روز پنجم )

ایران - چین ساعت ۱۰:۲۵

ایران - قزاقستان ساعت ۱۲:۰۵



۲۵ مرداد ( روز ششم )

ایران - مغولستان ساعت ۱۰:۲۵

ایران - ژاپن ساعت ۱۲:۰۵