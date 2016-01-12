نفس صنعت در چهارمین قطب صنعتی کشور به شماره افتاد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ثمین مامقانی نژاد: برند صنعتی استان مرکزی به سبب قرار داشتن صنایع مادر تخصصی در این استان است که بر تمامی بخش‌ها سایه انداخته، سایه‌ای که همگان گمان دارند به واسطه وجودش مردم این منطقه نه می‌دانند درد بیکاری چیست و نه دغدغه‌اش به خانه‌ای راه دارد. اما واقعیت تلخی که طعم آن را فقط ساکنین استان مرکزی و جوانان چهارمین قطب صنعتی ایران با گوشت و پوست و استخوانشان این روزها چشیده‌اند خلاف نظر سایر مردم است.

استانی که از صنعت و تنوع صنعتی کمبودی ندارد و از صنایع ریلی گرفته تا خودروسازی، از صنعت نفت تا نیروگاهی، صنایع پزشکی تا صنایع غذایی، کلکسیونی از تنوع صنعتی را در دل خود جای داده ،در کنار این تنوع و تکثر، مشکلاتش هم بسیار است. مشکلاتی که گره‌های کورش چه بسا موجب تعطیلی واحدهای صنعتی مادر یا هجرت آنها از اراک و دیگر شهرهای صنعتی استان شده است.

امروز به همان میزان که تنوع صنعتی در استان مرکزی موجود است مشکلات صنعتی هم فراوان دست و پای فعالان این بخش را گرفته، فرقی نمی‌کند مدیر واحد صنعتی باشند یا کارگران؛ هر یک به نوعی باید زیر آوار این مشکلات دست و پا بزنند. فردی که در مقام مدیر کارخانه است با انبوهی از بدهی‌ها و مشکلات نقدینگی و کسی که در مقام کارگر است با مشکلاتی چون تعدیل از سوی مدیر به امید رهایی از مشکلاتش!

تجمع‌های کارگری به علت عدم پرداخت حقوق و مزایا در کنار آمار بالای اخراج کارگران از واحدهای صنعتی استان مرکزی و به ویژه اراک، مشکلی است که به گفته فرماندار شهرستان اراک در سال جاری به شدت مسئولان صنعت و بخش دولتی را درگیر خود کرده است.

حسین بختیاری با اشاره به مشکلات کارگری واحدهای صنعتی چون کمباین و واگن پارس اراک گفت: کمبود نقدینگی و مطالبات واحدهای صنعتی از بخش دولتی، عامل اصلی بروز مشکلات و چالش‌های کارگری در شهر صنعتی اراک است.

فرماندار اراک ادامه داد: مسئولان بخش دولتی برای گره گشایی از مشکلات پیش روی بخش صنعت همه تلاش خود را به کار گرفته‌اند. این در حالی است که انگیزه مدیران بخش خصوصی برای تضمین اشتغال کارگران در راستای حل مشکلات کارگری یک اصل ضروری است.

آوار مشکلات صنعت بر سر کارگران

آوار اصلی این همه مشکل بر سر کارگران بی پناه خراب شده است، کارگرانی که هر یک به بهانه‌ای از مدار تولید و صنعت تعدیل می‌شوند یکی به بهانه اتمام قرارداد، دیگری به بهانه مشکلات مالی واحد صنعتی و آنچه ارمغان این تعدیل برای خانواده‌های کارگران است چیزی نیست جز دغدغه بیکاری آن هم در سن و سالی که دیگر برای شروع یک کار جدید خیلی دیر شده است.

مهدی محمدی یکی از کارگران تعدیل شده‌ای است که این روزها در تلاش است با کمک مسئولان دولتی به کار خویش باز گردد اما گویا این خواسته به حق ،زورش به قوانین نمی‌رسد، قوانینی که فقط بخشی از آن که به نفع طبقه برتر کارگر است اجرایی می‌شود.

این کارگر تعدیل شده از کار در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تعریف قانون کارگری از نظر من آن قواعدی است که بتواند از حق یک کارگر دفاع کند وگرنه قانونی که از حق کارگران قدرت دفاع نداشته باشد نباشد بهتر است.

وی که به بهانه اتمام زمان قرارداد بعد از ۱۵ سال بیکار شده است، افزود: چه کسی گمان می‌کند با ۱۵ سال سابقه کاری به خاطر یک تصمیم ناپخته و شبانه مدیریتی بیکار شود؟ تصمیمی که عادلانه نیست چرا که با زندگی جمع کثیری از کارگران بازی کرده است.

کارگران بیکار شده از کاری که شرایط مشابه با این کارگر را دارند در شهر اراک کم نیستند، کارگرانی که به گفته خودشان چوب خوردگان نقص قوانین هستند و چشم انتظار مسئولان برای چاره اندیشی.

سوء مدیریت به چالش‌های صنعتی دامن زده است

معاون روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از شیوه کار برخی مدیران واحدهای صنعتی نسبت به تعدیل نیروهای ماهر خویش به بهانه مشکلات اقتصادی گفت: در کشورهای توسعه یافته همواره به نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه ارزشمند در کار نگریسته می‌شود سرمایه‌ای که پیشگام تمامی بخش‌ها است و در هر شرایطی می‌کوشند با حفظ آن از رکود چرخه تولید جلوگیری کنند این در حالی است که متاسفانه باب شده در بین واحدهای صنعتی ما به محض رویارویی با هر مشکل در گام نخست افراد ماهر و نیروهای کاربلد از چرخه تولید خارج می‌شوند در حالی که آن واحد تولیدی برای تربیت این نیرو هزینه‌های بسیاری را متقبل شده است.

علیرضا موحدی با اشاره به افزایش مراجعات کارگران تعدیل شده به اداره کار برای اخذ حقوق خویش طی سال جاری بیان داشت: اگر چه نمی‌شود منکر نواقص قانونی موجود در بخش کارگری باشیم اما در کنار این مشکل ما قوانین خوبی هم داریم که متاسفانه خوب اجرا نمی‌شوند.

وی ادامه داد: ماده قانونی بر زمین مانده‌ای که طی سال‌های اخیر موجب تنش در بین کارگران و کارفرمایان شده خوشبختانه در دولت یازدهم تلاش برای احیایش بسیار است و امید آن داریم با احیای ماده ۲۷ قانون کار بخش قابل توجهی از مشکلات پیش روی جامعه کارگری کشور حل شود.

تعدیل نیرو باید آخرین گزینه یک مدیر صنعتی باشد

نائب رئیس اتاق بازرگانی اراک نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات فراروی بخش صنعت در استان مرکزی گفت: امروز صنعت در استان مرکزی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، بخشی که سال‌های اخیر را با مسکن‌های موقت و امید به بهبود شرایط سپری کرده است.

منوچهر توسطی افزود: بیش از ۹ درصد صنایع استان مرکزی امروز نیازمند بهسازی و بازسازی‌اند این در حالی است که نقدینگی کافی برای تحقق این امر را در اختیار ندارند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی فراروی واحدهای صنعتی استان مرکزی ادامه داد: کمبود نقدینگی نفس‌های بخش صنعت در استان مرکزی را به شماره انداخته و اگر مسئولان چاره‌ای اساسی برای آن اندیشه نکنند در سال‌های نه چندان دور فقط نامی از صنعت در استان به یادگار می‌ماند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی گفت: وقتی مدیر یک واحد صنعتی به جرم عقب افتادن اقساط تسهیلات خود یا با پلمپ شدن واحد صنعتی‌اش روبرو است یا باید راهی زندان شود چاره‌ای جز تعدیل نیرو ندارد.

وی رفتار برخی واحدهای صنعتی با کارگران را ناشی از سوء مدیریت‌ها برشمرد و افزود: اگر چه بر وجود مشکلات فراروی واحدهای صنعتی نمی‌توان چشم بست اما باید پذیرفت که تعدیل نیرو باید همواره گزینه نهایی یک مدیر باشد.

مشکلات صنعت استان یک شبه آمده اما یک شبه حل نمی‌شود

محمد رضا حاجی پور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، مهر تائیدی بر تمامی مشکلات حوزه صنعت در استان زده و گفت: خالی بودن ظرفیت‌های تولید واحدهای صنعتی مادر در استان امروز یکی از مشکلاتی است که متاسفانه بخش صنعت با آن روبرو است.

وی ریشه این مشکل را در کمبود نقدینگی، عدم توان تولید کننده در تأمین مواد اولیه، بدهی‌های بانکی، مطالبات معوقه بخش خصوصی از دولت، نبود بازار فروش داخلی و خارجی و سایه سنگین قاچاق کالا دانست و گفت: این مشکلات اگر یک شبه و در سایه برخی تصمیمات اشتباه گریبان فعالان بخش صنعت را گرفته اما رفع آنها یک شبه امکان پذیر نیست و نیازمند کار دقیق کارشناسی و برنامه ریزی قوی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تاکید کرد: جذب بازارهای خارجی راه نجات صنعت استان از مشکلات موجود است و صنایع استان باید برای خروج از شرایط رکود فعلی و مشکلات دیگر از جمله نقدینگی و بدهی با ورود به بازارهای خارجی و معرفی محصولات خود که البته این ورود باید در سایه ارتقای کیفیت و تنوع تولیدات صورت گیرد، همت گمارند.

به نظر می‌رسد صنایع استان با طیف مختلفی از مسائل و مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند که بخشی از این مشکلات ناشی از مسائل کشوری و مشکلات اقتصادی و بخشی دیگر مربوط به عدم برنامه ریزی مدبرانه برای به دست گرفتن بازارهای هدف از سوی صنایع و تولیدکنندگان است اما در هر حال، حل این مسائل یک عزم جدی و تعامل مسئولان استان و صاحبان صنایع را می‌طلبد تا شاهد رفع مشکلات فعلی صنایع استان و احساس آرامش و امنیت شغلی در قشر زحمت کش کارگری استان باشیم.