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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۰

یک منبع آگاه خبر داد:

آمریکا به فکر استقرار دائم نیروی دریایی در مدیترانه است

آمریکا به فکر استقرار دائم نیروی دریایی در مدیترانه است

واشنگتن به بهانه کمک به اروپا برای جبران هزینه های ناشی از بحران پناهجویان و در واقع برای به چالش کشاندن توانمندی های روسیه در دریای مدیترانه، به فکر اعزام نیروی دائم به منطقه افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری «اسپوتنیک» از امکان استقرار دائم نیروی دریایی آمریکا در دریای مدیترانه به بهانه کمک به کشورهای اروپایی برای حل بحران مهاجرت و در واقع در واکنش به افزایش حضور نظامی روسیه در این منطقه سخن گفت.

 وی در این باره گفت: آنچه برای آینده نزدیک پیش بینی می شود تداوم استفاده از چهار ناوشکن موشک انداز مستقر در پایگاه دریایی «روتا» اسپانیا، افزایش گشت‎های دریایی و در نهایت اعزام دائم نیرو به مدیترانه است.

این منبع در پاسخ به اینکه آیا اعزام نیرو به مدیترانه نتیجه دغدغه واشنگتن از افزایش حضور دریایی روسیه در منطقه است، گفت: شما می توانید این تصمیم را ناشی از بحران مهاجرت به اروپا و در عین حال افرایش حضور و توانمندی های روسیه در این منطقه بدانید.

در یک سال گذشته، آمریکا در راستای برنامه دفاع موشک های بالستیک خود چهار فروند ناوشکن موشک انداز را در دریای مدیترانه مستقر کرده است- اقدامی که از نظر مسکو تحریک آمیز است و در راستای بی ثباتی منطقه انجام شده است.      

کد مطلب 3022924
مریم خرمایی

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