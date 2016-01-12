انتقاد اتحادیه اروپا از کم کاری ترکیه درباره مهاجرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمار مهاجرانی که برای رفتن از ترکیه به کشور عضو اتحادیه اروپا، یونان، از دریای اژه عبور می کنند، به رغم توافق نوامبر همچنان بسیار بالا اعلام شده است.

«فرانس تیمرمانز» معاون اول رئیس اتحادیه اروپا، بعد از گفتگو با «ولکان بوزکر» وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا در آنکارا گفت: «با توجه به ورود روزانه دو تا سه هزار نفر به یونان، شمار مهاجران هنوز نسبتا در این کشور بسیار بالاست. ما در حال حاضر نمی‌توانیم احساس رضایت داشته باشیم.»

سران اتحادیه اروپا بر مبنای یک طرح کاری در ماه نوامبر، موافقت کردند برای رسیدگی به بیش از ۲.۲ میلیون پناهجوی سوری در ترکیه، سه میلیارد یورو (۳.۲ میلیارد دلار) به آنکارا کمک کنند.

بر مبنای این توافق، آنکارا نیز باید در ازای دریافت این کمک مالی، برای کاهش روند ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا اقدام کند.

در پی ورود بیش از یک میلیون مهاجر به اروپا در سال ۲۰۱۵ میلادی، سران اتحادیه اروپا تحت فشار رای دهندگان در کشورهای متبوع خود، خواستار کاهش ورود پناهجویان و مهاجران به کشورهای اتحادیه اروپا شده‌اند.

این در حالی است که تاکنون نشانه‌ای از کاهش قابل توجه آمار مهاجرانی که از سوریه، افغانستان و دیگر کشورهای ناآرام در قایق های لاستیکی از ساحل غرب ترکیه راهی یونان می‌شوند، وجود ندارد.

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) هفته گذشته اعلام کرد فقط در سه روز اول سال ۲۰۱۶ میلادی ، با وجود سرمای هوا، بیش از پنج هزار مهاجر و پناهجو به یونان وارد شده‌اند.