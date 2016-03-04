بحران مهاجرت؛ موضوع دیدار «اردوغان» و رئیس شورای اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا قرار است امرور جمعه میهمان «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه باشد تا شاید راه حل مشترکی برای حل بحران مهاجرت پیدا کنند.

تا این جای کار، تاسک برای کاستن از بار فشاری که دولت آتن به دلیل هجوم سیل مهاجرت و عدم پذیرش آنها از سوی برخی از کشورهای اروپای شرقی متحمل می شود، پیشنهاد داده که پناهجویانی که وارد یونان می شوند به کشور ترکیه بازگردانده شوند.

تلاش تاسک بیشتر حکم مقدمه چینی برای تشکیل نشستی را دارد که قرار است در روز دوشنبه بین اتحادیه اروپا و ترکیه برگزار شود.

در عین حال، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه نیز امروز جمعه برای صحبت پیرامون معضل مهاجرت میزبان «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان خواهد بود.

سواحل یونان هر روز پذیرای هزاران پناهجویی است که ترکیه را با هدف رساندن خود به آلمان و دیگر کشورهای شمال اروپا ترک می کنند حال آنکه افزایش تدابیر مرزی در برخی از کشورهای واقع در این مسیر، کار را بر آنها دشوار کرده است.

در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰۰ پناهجوی عمدتا سوری در مرز شمالی یونان و مقدونیه گرفتار شده اند که این امر احتمال بروز فاجع انسانی را افزایش می دهد.